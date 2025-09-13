英超｜阿仙奴大勝森林返勝軌　贈敵方新帥普斯迪高路3蛋　蘇比文迪頭頂腳踢起孖 (21:28)

上輪榜首戰不敵利物浦的阿仙奴，主帥阿迪達今迎森林先收起早前兩仗國際賽皆有為英格蘭隊上陣的中場迪格蘭賴斯，另由於中堅威廉沙列巴上輪鬥利物浦時掛彩，令新兵基斯甸莫斯基拉獲正選機會，前線則由今夏3名新兵包括伊比爾治伊斯、基奧基尼斯及馬度基擔綱。上半場8分鐘，阿仙奴中場米基爾馬連奴近射被森林門將素斯擋出，球隊戰至上半場18分鐘，有隊長中場馬田奧迪加特繼前一輪後再次傷出，由小將尼華尼利入替，32分鐘，阿仙奴藉馬度基開出角球，敵將基斯活特解圍頂出不遠下，被蘇比文迪禁區外「窩利」抽入打開紀錄，森林5分鐘後亦有後衛梅里路受傷被換離場，主隊鋒將基奧基尼斯完半場前的埋門無功而還下，阿仙奴以1：0領先半場。

阿仙奴下半場開賽兩分鐘，後衛卡拉科利長傳予左路的伊斯，後者傳中送入禁區，鋒將基奧基尼斯門前掃入助「兵工廠」領先至2：0，再在59分鐘禁區內勁射中柱未能擴大優勢，這名今季英超已入3球的鋒將在68分鐘退下火線由賴斯入替，森林73分鐘再換入由曼城羅致的占士麥艾迪力爭平反敗局，卻在79分鐘遭蘇比文迪頭槌頂入終負0：3，這支上季以第7名完成的球隊，最終無法攻破是役第100次代表阿仙奴上陣的大衛拉耶的十指關。

其他報道：

網球｜港隊烏茲別克台維斯盃首日平分秋色 維園球迷集結成紅海 黃澤林「貪心」盼次日更多人入場

羽毛球｜李詩灃挫波波夫晉港羽賽決賽 對闖金牌戰感意外 王祉怡韓悅逐女單后冠