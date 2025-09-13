明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

英超｜阿仙奴大勝森林返勝軌　贈敵方新帥普斯迪高路3蛋　蘇比文迪頭頂腳踢起孖 (21:28)

國際賽後英超戰火重燃，賽前排第3位的阿仙奴今晚（14日）在主場迎戰由澳洲籍新帥普斯迪高路領軍的第10位球隊諾定咸森林，最終藉蘇比文迪上、下半場各建一功，加上鋒將基奧基尼斯下半場閃電式入球下大勝3：0重回勝軌。

上輪榜首戰不敵利物浦的阿仙奴，主帥阿迪達今迎森林先收起早前兩仗國際賽皆有為英格蘭隊上陣的中場迪格蘭賴斯，另由於中堅威廉沙列巴上輪鬥利物浦時掛彩，令新兵基斯甸莫斯基拉獲正選機會，前線則由今夏3名新兵包括伊比爾治伊斯、基奧基尼斯及馬度基擔綱。上半場8分鐘，阿仙奴中場米基爾馬連奴近射被森林門將素斯擋出，球隊戰至上半場18分鐘，有隊長中場馬田奧迪加特繼前一輪後再次傷出，由小將尼華尼利入替，32分鐘，阿仙奴藉馬度基開出角球，敵將基斯活特解圍頂出不遠下，被蘇比文迪禁區外「窩利」抽入打開紀錄，森林5分鐘後亦有後衛梅里路受傷被換離場，主隊鋒將基奧基尼斯完半場前的埋門無功而還下，阿仙奴以1：0領先半場。

阿仙奴下半場開賽兩分鐘，後衛卡拉科利長傳予左路的伊斯，後者傳中送入禁區，鋒將基奧基尼斯門前掃入助「兵工廠」領先至2：0，再在59分鐘禁區內勁射中柱未能擴大優勢，這名今季英超已入3球的鋒將在68分鐘退下火線由賴斯入替，森林73分鐘再換入由曼城羅致的占士麥艾迪力爭平反敗局，卻在79分鐘遭蘇比文迪頭槌頂入終負0：3，這支上季以第7名完成的球隊，最終無法攻破是役第100次代表阿仙奴上陣的大衛拉耶的十指關。

 

其他報道：

網球｜港隊烏茲別克台維斯盃首日平分秋色　維園球迷集結成紅海　黃澤林「貪心」盼次日更多人入場

羽毛球｜李詩灃挫波波夫晉港羽賽決賽　對闖金牌戰感意外　王祉怡韓悅逐女單后冠

 

相關字詞﹕英超 阿仙奴 諾定咸森林 普斯迪高路 蘇比文迪 基奧基尼斯 編輯推介 體育

上 / 下一篇新聞