即時體育

港超｜東方反勝九龍城響勝鼓　大埔兩球負北區 (22:10)

下周三將在亞冠盃2分組賽首輪作客日職球隊大阪飛腳的東方，今晚（13日）在旺角大球場舉行的港超迎戰九龍城，雖開賽初段先失一球，但藉日籍前鋒大久保優完半場前破門扳平，再靠洛迪古斯後備登場不足一分鐘建功，以2：1反勝打開今季勝利之門。至於同樣出戰亞冠盃2的大埔，則主場以0：2不敵高力北區，開季聯賽兩戰皆不勝。

上季高級組銀牌兼香港足總盃冠軍的東方，上月聯賽揭幕戰以一球不敵傑志，日前亦在聯賽盃首圈以1：3負大埔吞下開季兩連敗，今仗正選派出馬高斯、基華尼頓、大久保優、賀爾、羅倫士及加利安6名外援，而上季右腳十字韌帶撕裂而長唞的西班牙籍中堅丹尼爾則先列後備；九龍城則有首輪聯賽直紅被逐的韓國籍守將姜𠗕賢刑滿復出擔正。

東方雖在初段6分鐘有基華尼頓左路大位起腳高出，但上季聯賽三度交手僅取得1和2負的九龍城，13分鐘憑韓國籍鋒將朴玟奎門前「執雞」破網，領先1：0。其後東方有加利安傷出，換入劉君正，不過球隊展開反撲，大久保優接應傳送鏟射被對方門將袁皓俊撲出，基華尼頓緊接再度攻門亦遭撲救。直至上半場補時，馬高斯送出助攻予大久保優，後者冷靜一射為東方扳平，雙方半場打成1：1平手。

換邊後，後備上陣的劉君正於52分鐘因傷退下火線，由入籍前鋒洛迪古斯入替，他落場僅約30秒便首次觸球起腳，即為東方反先2：1。之後，基華尼頓在角球攻勢一度頭槌破網，但球證經過長約10分鐘的視像裁判（VAR）覆核後，認為越位在先入球無效，東方終維持以2：1力克九龍城，獲得今季首場勝利。

入球功臣之一的東方射手大久保優賽後形容與馬高斯的配合是個精彩進攻，但他強調球隊需要不斷改善才能取得更佳成績。主帥盧比度則坦言球隊大部分時間控制比賽，但仍丟了一個不該失的球。他又透露韓籍守將具滋龍目前病情嚴重，預料將無法隨隊前往日本參加亞冠盃2比賽。

同日其他賽事，衛冕的大埔下周四將主場首次出戰亞冠2分組賽鬥澳職的FC麥克阿瑟，惟在大埔運動場主場以0：2不敵有巴西籍鋒將雲尼素斯梅開二度的高力北區。上季聯賽亞軍理文則由中堅杜度、中場巴拉克及前鋒巴科爾先後建功，後兩者更收穫今夏加盟後的「處子入球」，終作客以3：0大勝有今午落實從傑志外借來投的陳傲軒正選上陣的冠忠南區。

 

