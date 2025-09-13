明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

網球｜港隊烏茲別克台維斯盃首日平分秋色　維園球迷集結成紅海　黃澤林「貪心」盼次日更多人入場 (16:41)

中國香港男子網球代表隊今（13日）起一連兩日在維多利亞公園出戰台維斯盃世界2組，迎戰烏茲別克隊。載譽而歸的黃澤林（Coleman）為港隊打頭陣，直落兩盤輕取福明（Sergey Fomin）；緊接登場的王子夫則直落兩盤不敵蘇丹諾夫（Khumoyun Sultanov），兩隊首日場數戰成1：1平手，明日再決高下。

黃澤林上月底在美國公開賽男單破天荒打入第3圈（32強），使香港掀起一股網球熱潮。賽事門票周一在網上開放公眾索取，15分鐘已登記額滿。賽會開賽前舉行開幕儀式，出席嘉賓包括全國運動會統籌辦公室主任楊德強，香港體育學院院長蔡玉坤。中國香港網球總會為入場球迷派發印上「Team Hong Kong」的紅色打氣T恤，並帶領東看台觀眾利用紙牌砌成「GO HK」字樣，展示主場氣勢。

世界排名第148位的黃澤林面對第452位的福明，不論在登場或是每球停頓之間，均獲主場球迷打氣送上支持。而他在場上發揮亦反映排名優勢，在對手首個發球局經過「刁時」拉鋸，最終順利破發；福明緊接第3局同樣順利破發，但第5局連續4次擊球落網，再度輸掉發球局。雙方及後保住發球局，Coleman第8局再以發球「殺手鐧」主宰戰局，首盤贏局數6：3。

黃澤林次盤乘勝追擊，首局就把握機會破發。在31 °C的炎熱天氣苦戰，福明第5局完結後不勝負荷請求醫療暫停，縱使稍息後仍能作賽，但第7局再因發球雙錯誤失掉發球局；Coleman接着順利拿下第8局再贏局數6：2，全場錄得9次Ace（發球直接得分）在1小時30分鐘直落兩盤輕取福明，為港隊先拔頭籌。

繼去年12月底再次在維園登場的Coleman，賽後場內訪問再次答謝球迷親身支持，「多謝大家咁熱都嚟支持我！平時好多人可能都喺電視睇，唔係好多機會現場睇我打比賽，聽日會繼續搏盡無悔」。談到現場紅海一片，Coleman笑言自15歲初戰台維斯盃以來前所未見，「以前觀眾只得此仗三分之一，看到場內滿佈紅色衫，多到認不清誰人」。

Coleman之後再接受傳媒訪問，認為自己適應天氣較對手佳是贏波要素，「一開始都要時間適應，但慢慢打回自己，所有嘢都okay」。他稱喜歡打頭陣為團隊旗開得勝，強調未因外界期望造成包袱，「我只想享受主場作賽的氛圍，沒感受到壓力」。能容納約3600人的維園主場坐近七成觀眾，他笑言比較「貪心」期望次日更多人親身捧場，「（人數）一定可以更好，希望明天沒那麼熱，大家繼續入場支持我和隊友」。

黃澤林明日第3場先伙黃俊鏗在雙打對戰福明／蘇丹諾夫；緊接第4場再與蘇丹諾夫「單挑」。這次系列賽面臨兩日3賽考驗，他認為經歷美網洗禮體力提升不少，深信有力應付連場硬仗，「打過5盤制的美網，這次感覺沒那麼辛苦，之前有點害怕，現在信心多了」。

港隊第2場單打由世界排名第1508位的王子夫上陣，硬撼排名第402位兼杭州亞運男單銅牌得主蘇丹諾夫。王子夫無懼排名低逾千位的差距頑抗，在第4局率先打破對手發球局，蘇丹諾夫第9局破發還以顏色，兩人需戰至決勝局才分出勝負，結果蘇丹諾夫贏7：4成功「搶七」、先贏局數7：6。王子夫次盤第2局守住兩個破發分，再度與對手拉鋸，但在第8局終失守，再輸局數3：6、直落兩盤告負。

越級挑戰失敗，王子夫直言對戰果感到可惜，「首盤有個決勝分，對面打得好捱不了那一板，錯失了機會。不過對手排名遠高於我，能夠在主場拉成均勢，已經非常滿意」。若兩隊明日場數打成2：2，王子夫將在壓軸第5場單打再登場對福明，他稱即使要肩負勝負重擔也渴望出戰，「我喜歡由自己掌控勝負，輸了便告訴自己繼續努力練習，贏了就如置身天堂」。

相關字詞﹕體育 台維斯盃 港隊 黃澤林 王子夫 烏茲別克 編輯推介

上 / 下一篇新聞