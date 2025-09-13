網球｜港隊烏茲別克台維斯盃首日平分秋色　維園球迷集結成紅海　黃澤林「貪心」盼次日更多人入場 (16:41)

黃澤林上月底在美國公開賽男單破天荒打入第3圈（32強），使香港掀起一股網球熱潮。賽事門票周一在網上開放公眾索取，15分鐘已登記額滿。賽會開賽前舉行開幕儀式，出席嘉賓包括全國運動會統籌辦公室主任楊德強，香港體育學院院長蔡玉坤。中國香港網球總會為入場球迷派發印上「Team Hong Kong」的紅色打氣T恤，並帶領東看台觀眾利用紙牌砌成「GO HK」字樣，展示主場氣勢。

世界排名第148位的黃澤林面對第452位的福明，不論在登場或是每球停頓之間，均獲主場球迷打氣送上支持。而他在場上發揮亦反映排名優勢，在對手首個發球局經過「刁時」拉鋸，最終順利破發；福明緊接第3局同樣順利破發，但第5局連續4次擊球落網，再度輸掉發球局。雙方及後保住發球局，Coleman第8局再以發球「殺手鐧」主宰戰局，首盤贏局數6：3。

黃澤林次盤乘勝追擊，首局就把握機會破發。在31 °C的炎熱天氣苦戰，福明第5局完結後不勝負荷請求醫療暫停，縱使稍息後仍能作賽，但第7局再因發球雙錯誤失掉發球局；Coleman接着順利拿下第8局再贏局數6：2，全場錄得9次Ace（發球直接得分）在1小時30分鐘直落兩盤輕取福明，為港隊先拔頭籌。

繼去年12月底再次在維園登場的Coleman，賽後場內訪問再次答謝球迷親身支持，「多謝大家咁熱都嚟支持我！平時好多人可能都喺電視睇，唔係好多機會現場睇我打比賽，聽日會繼續搏盡無悔」。談到現場紅海一片，Coleman笑言自15歲初戰台維斯盃以來前所未見，「以前觀眾只得此仗三分之一，看到場內滿佈紅色衫，多到認不清誰人」。

Coleman之後再接受傳媒訪問，認為自己適應天氣較對手佳是贏波要素，「一開始都要時間適應，但慢慢打回自己，所有嘢都okay」。他稱喜歡打頭陣為團隊旗開得勝，強調未因外界期望造成包袱，「我只想享受主場作賽的氛圍，沒感受到壓力」。能容納約3600人的維園主場坐近七成觀眾，他笑言比較「貪心」期望次日更多人親身捧場，「（人數）一定可以更好，希望明天沒那麼熱，大家繼續入場支持我和隊友」。

黃澤林明日第3場先伙黃俊鏗在雙打對戰福明／蘇丹諾夫；緊接第4場再與蘇丹諾夫「單挑」。這次系列賽面臨兩日3賽考驗，他認為經歷美網洗禮體力提升不少，深信有力應付連場硬仗，「打過5盤制的美網，這次感覺沒那麼辛苦，之前有點害怕，現在信心多了」。

港隊第2場單打由世界排名第1508位的王子夫上陣，硬撼排名第402位兼杭州亞運男單銅牌得主蘇丹諾夫。王子夫無懼排名低逾千位的差距頑抗，在第4局率先打破對手發球局，蘇丹諾夫第9局破發還以顏色，兩人需戰至決勝局才分出勝負，結果蘇丹諾夫贏7：4成功「搶七」、先贏局數7：6。王子夫次盤第2局守住兩個破發分，再度與對手拉鋸，但在第8局終失守，再輸局數3：6、直落兩盤告負。

越級挑戰失敗，王子夫直言對戰果感到可惜，「首盤有個決勝分，對面打得好捱不了那一板，錯失了機會。不過對手排名遠高於我，能夠在主場拉成均勢，已經非常滿意」。若兩隊明日場數打成2：2，王子夫將在壓軸第5場單打再登場對福明，他稱即使要肩負勝負重擔也渴望出戰，「我喜歡由自己掌控勝負，輸了便告訴自己繼續努力練習，贏了就如置身天堂」。