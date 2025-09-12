羽毛球｜鄧謝配港羽賽混雙反負印尼組合無緣4強　謝影雪稱表現已改善　感謝主場球迷打氣成動力 (23:06)

混雙5號種子的鄧謝配，今仗入場再次獲全場主場球迷熱情掌聲歡迎，8強面對印尼隊組合馬蘭納／賈米爾，雙方曾在今年4月印尼公開賽交手，鄧謝配直落兩局見負。這仗港隊在首局早段落後2：5時，一舉連取8分反超前，此後延續勇態以21：13拔得頭籌。鄧謝配次局乘勝追擊，一度領先9：2，但隨後遭對手反撲及自己失誤增加，以19：21被扳平局數。決勝局雙方鬥得激烈，分數互有領先，但打成10：10平手之後，鄧謝配被對手逐漸拉開分差，之後未能把握機會，最終以18：21告負，惡鬥67分鐘以局數1：2不敵印尼隊，無緣4強。

謝影雪賽後受訪時稱這仗雖然戰敗，但已較此前改善，形容「找回我們『鄧謝』的打法和感覺」，「我覺得這場雖然輸了，但比賽的打法和感覺改善了很多，可能後面做得不夠好，前半場比對手慢，很多時都要逼住防守。而去到第3局轉場打卻有逆風，很多時就會守不住」。阿雪承認今晚在眾多主場球迷落力支持是壓力也是動力，「聽到他們很盡力叫出來，其實很感動，能打到今日很多都是靠他們幫我們叫回來，所以很感謝他們每日到場支持」。

鄧俊文與謝影雪下周二將轉戰深圳舉辦的中國大師賽，鄧俊文希望延續現在的狀態去衝擊對手，「打到現在每場對手都不會差，盡量用平常心去迎接每場比賽」。

國家隊賽事方面，混雙組合郭新娃／陳芳卉以21：18、8：21及21：19擊退同隊隊友蔣振邦／魏雅欣；男單2號種子李詩灃則以局數2：1險勝大馬球手梁峻豪，勇闖4強；男雙組合梁偉鏗／王昶則2：0淘汰同隊的黃荻／劉陽。

其他報道：

羽毛球｜志田千陽與五十嵐有紗反負無緣女雙4強 認新組合需改善默契 宮崎友花女單8強止步

網球︱港隊明台維斯盃撼烏茲別克 黃澤林打頭陣2日3仗 偕王子夫黃俊鏗維園爭勝

港超︱前皇馬中場伊拿拉文迪盼助傑志重拾輝煌 認需時提升體能料周末無緣上陣