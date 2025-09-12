明報新聞網
羽毛球｜志田千陽與五十嵐有紗港羽賽反負無緣女雙4強　認新組合需改善默契　宮崎友花女單8強止步 (18:14)

香港羽毛球公開賽今日（12日）在紅磡香港體育館上演8強，其中日本隊人氣女雙新組合志田千陽／五十嵐有紗在「日本內訌」中反勝為敗，以1：2不敵4號種子的岩永鈴／中西貴映，無緣4強。志田千陽賽後受訪時總結，直言與新拍檔合作時間較短，經過今站賽事發現配合需再改善，「果然兩個人配合的時候，還是會出現一些破綻，尤其在一些本可以再逼緊一點的地方，卻露出了破綻，如果能在這些方面再改善一點就好了」。

巴黎奧運女雙銅牌得主志田千陽與松山奈未拆伙後，與新拍檔五十嵐有紗組成新組合亮相今次香港公開賽。作為6號種子，今午在8強面對4號種子的同鄉隊友岩永鈴／中西貴映，在開局即陷入被動，落後14：19時2人合力連得7分，首局以21：19險勝，但次局以12：21被扳平局數。

决勝局雙方纏鬥激烈，末段分差僅有1分，戰至志田千陽／五十嵐有紗落後19：20時，對手中西貴映擊球後頭部落地，一度請求醫療暫停，之後五十嵐有紗擊球觸網，終負19：21，苦戰61分鐘以局數1：2落敗，岩永鈴／中西貴映，8強止步。

此外，世青賽金牌得主、日本隊小將宮崎友花，今在女單以13：21、21：9及14：21不敵中華台北隊球手林湘緹，無緣繼去年再次晉身香港公開賽4強。晉級還有國家隊女單頭號種子王祉怡、次號種子韓悅，以及香港出世的加拿大隊球手李文珊。而國羽女雙組合賈一凡／張殊賢，亦一局不失擊退中華台北隊組合，打入4強。

體育 羽毛球 香港公開羽毛球錦標賽 志田千陽 五十嵐有紗 宮崎友花

