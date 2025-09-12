明報新聞網
即時體育

港超︱前皇馬中場伊拿拉文迪盼助傑志重拾輝煌　認需時提升體能料周末無緣上陣 (11:34)

曾效皇家馬德里及皇家蘇斯達的35歲西班牙前國腳伊拿拉文迪，日前落實加盟港超球會傑志後今早（12日）首接受訪問，表示首次來亞洲落班期待探索香港，希望助「藍鳥」重奪冠軍，並承認需時提升體能及等待工作簽證，或未準備好後日港超作客東區登場。

伊拿拉文迪在西甲13季上陣超過270場，2013年以3220萬歐元（約2.84億港元）由皇蘇轉投皇馬，屬當年皇馬簽西班牙球員最高轉會費，並在2014年贏得歐聯、世冠盃、歐洲超級盃及西班牙盃；他2017年下半年為西班牙國家隊上陣過3次，並對以色列隊時取得入球；今年初他約滿美職球隊FC達拉斯後回復自由身。

這名35歲防守中場首次來到亞洲發展，抵港不足一周，今早在傑志中心接受香港傳媒訪問被問到為何選擇加盟傑志，他解釋：「整個職業生涯幾乎都在西甲後，我想遠離西班牙嘗試新體驗。此前我去了美國，很享受那段時光，所以當有機會來亞洲，我和妻子都相信將會是一段精彩經歷。我對香港仍不太了解，只是曾來過渡假，我們期待探索這個城市」。

傑志除了新主教練卡迪朗，3名新球員阿祖安、利亞拿及利安度均來自西班牙。伊拿拉文迪透露曾跟卡迪朗有深入交流，獲對方介紹傑志歷史和目標，還有香港文化，成他選擇來港主因之一，「我之前並不認識主教練，但透過有些共同朋友認識而聯繫。我知道傑志過去兩季可能遇到些困難，但今季有能力重拾輝煌」。

伊拿拉文迪昨午在將軍澳足球訓練中心首次隨隊操練，稱傑志陣中有不少年輕球員，「就像我在達拉斯情况，作為有經驗的球員，我會嘗試幫助他們，齊心協力贏得聯賽冠軍」。簽約一年的他稱若取得下季亞洲賽資格，能留隊參與就更美好。

就至少8個月無比賽，伊拿拉文迪稱在西班牙有隨私人教練訓練，但承認未準備好明午聯賽作客東區，「雖然很期待比賽，過去一個月我缺乏系統訓練，需要點時間恢復最佳體能，而且我仍在等待工作簽證，估計趕不及這場上陣」。他過去3間球會穿過4、14及24等球衣號碼，問到今次為何選擇傑志前隊長艾里奧轉投東區後留下的5號球衣，他笑言：「聽說這裏4和14有不吉利意思？不知是否屬實。我也喜歡5號，所以就選了」。

相關字詞﹕編輯推介 體育 港超 傑志 伊拿拉文迪 皇家馬德里 皇家蘇斯達 轉伯 西班牙

