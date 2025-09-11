羽毛球｜洪魁駿曾曉昕港羽賽主場混雙16強止步　日新星宮崎友花挫隊友闖8強 (19:55)

港隊混雙組合洪魁駿／曾曉昕昨於首圈以直落兩局21：19挫加拿大隊組合闖入16強，今午迎戰8號種子、世界排名第10的丹麥隊組合托夫／馬姬蘭，力戰仍以直落兩局9：21、11：21告負，無緣8強。

洪魁駿賽後表示能在混雙這一非主項賽事闖入16強已屬驚喜，與高水平對手交手亦體會到技術的差距，「覺得自己要下更多苦功」。曾曉昕補充道：「我們已發揮出我們所有東西，就不會特別挫敗，最主要是主場很多人特意過來支持，但我們今屆成績不太理想，所以就算混雙16強不是我們主項都很想打下去，很想愈走愈前」。

二人坦言香港公開賽除了出戰各自的男雙、女雙外，還要兼顧混雙非常考驗體力，此戰之後將聚焦各自的主項，其中洪魁駿與男雙拍檔呂俊瑋緊接會出戰印尼及高雄大師賽，曾曉昕則伙拍呂樂樂衝擊中國大師賽及韓國公開賽女雙項目。

至於港隊另一焦點組合「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪，今晚將迎戰丹麥隊的維斯特加特／布舒，力爭8強席位。

另外，世青賽金牌得主、日本隊星將宮崎友花，則在女單16強直落兩局21：13、21：18擊退隊友郡司莉子，躋身8強，明日將鬥中華台北球手林湘緹。宮崎友花賽後坦言對場地不夠適應，「風很大，我覺得在這個場地控制球比較困難」。上屆香港公開賽曾打入4強的她，希望藉早前在台北羽毛球公開賽（超級300級賽）獲得的那面金牌，推動自己在500級的香港公開賽奪金，「最近我打了幾場相當艱難的比賽，所以我的目標是每天全力以赴，保持勝利」。

