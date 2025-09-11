明報新聞網
即時體育

羽毛球｜鄧謝配港羽賽淘汰歐洲賽銅牌組合闖8強　謝影雪認與新教練團處磨合期　盼漸尋抒壓出口 (21:31)

香港公開羽毛球錦標賽今（11日）在紅磡香港體育館上演各單項次圈，港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪晚上登場，面對丹麥隊的維斯特加特／布舒，直落兩局擊退對手，明晚與印尼隊組合爭入4強。昨晚不勝壓力淚流的謝影雪賽後稱，近期尚與新教練團隊磨合稍感迷失，抒發情緒後今仗表現更放，盼逐步為壓力問題尋找出口。

5號種子的「鄧謝配」首圈以局數2：1反勝馬來西亞隊的黃天啟／林秋仙，此戰再次獲主場球迷擔當最強後盾，出場時獲全場熱烈歡迎。這對應屆亞洲冠軍組合遇上今年歐洲賽銅牌得主的維斯特加特／布舒，鄧謝配在首局早段拉鋸戰稍處下風，數度落後兩分，但在打成8：10時一口氣連取8分反先，並保持優勢先贏一局21：16。

鄧謝配次局乘勢追擊，二人屢次網前抽擊進逼對手，最多曾連得4分；儘管曾被丹麥隊組合追至只領先16：15，但鄧謝配終仍以21：19勝出，在40分鐘的比賽直落兩局淘汰對手。鄧謝配明晚8強將鬥印尼隊組合馬蘭納／賈米爾，後者次圈以局數2：1擊敗泰國隊4號種子佩華蘭路高／柏森蘭。

鄧謝配昨仗逆轉過關後，謝影雪受訪時不禁落淚排解壓力；此戰步離賽場後再有職員遞上紙巾，二人笑說：「今日唔使！」謝影雪形容這仗即使沒達最好狀態，感覺已較昨日更佳，「可能之前的情緒一路沒發出來，昨抒發過後今日打得更放」。

她指出港隊教練團變動後，與新教練仍在磨合階段，「他們給予我們很多新元素，但自己能力未做到他們的期望，信心和打法都有點迷失。現在還未找到方向，都是一步一步來，盡自己最大努力先」。鄧俊文說，近期因賽程頻密未有太多時間訓練，期望下周打完中國大師賽後，能把握時間訓練，「再同教練一齊努力」。

