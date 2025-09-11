明報新聞網
即時體育

網球｜港隊周六維園戰台維斯盃　隊長余曉東稱黃澤林佳績助增信心　樂見關注度提高 (18:12)

中國香港男子網球代表隊周六（13日）起一連兩日在維多利亞公園主場出戰台維斯盃世界2組，對陣烏茲別克隊。港隊隊長余曉東今午（11日）出席賽前記者會，認為陣中星將黃澤林（Coleman）上月底在美國公開賽破天荒打入第3圈，為團隊注入信心，希望眾將在主場觀眾全力支持下，展現拼搏精神爭勝。

港隊自2022年重新升班以來，過去3屆在世界2組均告負，並透過勝出附加賽成功護級。港隊這次除了有男單世界排名第148位的黃澤林領銜，隊員還包括經驗戰將黃俊鏗、連續兩屆征戰的19歲小將王子夫，以及兩名年僅17歲的台盃「初哥」鄭肇致和朱鍇泓。港隊今屆再次主場出擊適逢黃澤林狀態大勇，第13次擔任港隊隊長的余曉東認為絕對有力爭勝，「Coleman在美網的成功為我們注入信心；還有新面孔的加入，不過仍需累積經驗」。

賽事門票周一早上開放公眾登記索取，15分鐘內即被一掃而空，余曉東樂見香港網球更受注視，希望觀眾屆時坐爆維園為港將吶喊，「每個球員都需要每一名觀眾支持，很開心見到最近多了人關注網球，希望能一直保持」。余曉東又認為關注度提高，對球手而言動力勝於壓力，希望一班港將在場上如黃澤林格言一樣「搏盡無悔」，「早幾年未必太多人留意，現在開始有點關注，球手們都比較興奮。比賽大家都想贏，但勝負說不定，最重要大家都盡力」。

烏茲別克隊由職業生涯男單世界排名曾達33位的伊斯杜美（Denis Istomin）領軍，他指出球隊這次特意提前12日來港備戰，部分球手近期曾在香港和內地作戰，天氣和場地適應不成問題。他又透露3年前在西班牙認識黃澤林，認為對方數年間進步不少；對於Coleman在美網打出驚喜，伊斯杜美也曾在2017年澳網次圈淘汰祖高域打出生涯代表作，深信不論Coleman和自己一樣，不會因從比賽級別高低影響作戰心態。

賽事採取5場制，勝方翌年初轉戰世界1組附加賽爭升班，負方則在世界2組附加賽護級。港隊與烏茲別克隊明午將在維園出席抽籤儀式，決定球手出場次序。

