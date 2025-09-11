明報新聞網
羽毛球｜志田千陽伙五十嵐有紗港羽賽女雙殺入8強　認防守默契有待改善 (16:52)

香港公開羽毛球錦標賽今（11日）在紅磡香港體育館續演，日本人氣女將志田千陽與新拍檔五十嵐有紗在女雙次圈，以直落兩局21：16、21：19淘汰印尼隊對手，晉級8強。兩人賽後坦承合作初期防守出現失誤，希望接下來加以改善。

志田千陽上月底與巴黎奧運女雙銅牌拍檔松山奈未戰畢世界賽拆伙後，與五十嵐有紗組成新組合亮相。二人昨於首圈直落兩局擊敗港隊小將歐陽穎芝／葉心悠，今早於次圈鬥印尼隊的拉夏茹／拉瑪丹蒂，出場時迎來全場觀眾熱情歡呼。

這對日本組合今仗手感火熱，開局強勢打出一波5：0，此後亦延續優勢，即使末段被對手連追5分亦未受過多影響，以21：16拔得頭籌。次局初段兩隊互有領先，得分梅花間竹，一路拉鋸至19：19平手，將比賽氣氛推高，現場觀眾打氣聲此起彼落，最終日本組合一鼓作氣再贏21：19，以局數2：0淘汰對手，晉級8強。二人明日將在紅館上演「日本內訌」，對戰4號種子的日本隊組合岩永鈴／中西貴映，後者今早亦一局不失下，以21：12、21：14擊退另一印尼隊組合。

五十嵐有紗賽後表示此戰致勝關鍵在於速度「對手的打法多變，所以我們使用速度、旋轉、輪換去衝擊，對今天的比賽非常有利」。

這對新組合曾在今年蘇迪曼盃短暫合作過，但正式組隊時間不長，兩人坦承初期在防守配合方面出現問題無可避免，「我們會在賽後立即討論，歸根應該如何承擔責任，下次我們會盡力減少這種情况」。

羽毛球 志田千陽 五十嵐有紗 女雙 岩永鈴 中西貴映 香港公開羽毛球錦標賽 香港羽毛球公開賽

