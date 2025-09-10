女籃｜荃灣高級組銀牌衛冕首擊大勝安邦　月底轉戰福建 (22:53)

今季荃灣陣容大致不變下，今仗正選派出李佩沛、張樂怡、關海珮、黃雅婷及馬丹鳳。雙方首節初段曾經鬥得緊湊，惟荃灣之後把握安邦單節出現12次失誤，不斷能透過快攻得分，加上黃雅婷獨取9分，助球隊領先24：12。荃灣次節打出20：8攻勢，整體命中率更達逾50%，拉開至44：20完半場。

下半場第3節，荃灣同樣控制形勢，再打出18：9攻勢，大幅拋離至62：29。來到第4節，比賽已進入「垃圾時間」，荃灣終以83：43大炒安邦晉級，對手將是前屆亞軍福建；後者在尾場以62：58力挫七喜。而安邦與七喜跌入負方組，兩隊將在本月21日爭取復活機會。

