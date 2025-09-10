明報新聞網
即時體育

高級組銀牌｜大埔3：1挫南區晉8強　添姆高夫斯基連續3仗建功：只是做應做的事 (23:09)

高級組銀牌今晚（10日）展開首圈，大埔憑巴西籍中場帕特華維迪在上、下半場各入一球梅開二度，加上澳洲籍射手添姆高夫斯基完場前建功，在有633人入旺角大球場下，以3：1淘汰亞哥斯達笠射破蛋的冠忠南區，晉身8強將於本月27日鬥理文。

大埔今仗有3名大港腳謝家榮、陳肇鈞及尼高拉斯歸隊復任正選，南區前鋒艾文奴初段有兩次射門甚具威脅，但他在17分鐘傷出。入替的另一前鋒舒拉普其後近門「撻Q」，球證示意皮球未完全過白界。大埔受壓後反攻，戰至37分鐘由帕特華維迪遠射打破僵局，半場領先1：0。

73分鐘，這名27歲巴西籍中場入禁區被翟廷峯踢跌博得12碼，並親自操刀射入梅開二度。84分鐘謝家榮出迎禁區頭槌解圍誤頂給南區中場亞哥斯達，對方第一時間笠射空門追回一球。88分鐘，後備入替的添姆高夫斯基熨射得手，為大埔鎖定3：1勝局，晉身8強將於本月27日鬥理文；南區則開季兩場皆負。

大埔本月初8日內踢3仗，踢畢兩場盃賽均晉級後，緊接將於周六下午4時在港超主場迎戰高力北區。27歲前鋒添姆高夫斯基加盟大埔後連續3仗建功共入4球，他賽後稱來港後感覺很好，有信心下場比賽繼續入球，「我愛入球，我只是做應該做的事，每場比賽我都有信心能夠入球。我很享受來港後的生活，也很喜歡這支球隊。我不會說這裏的比賽很容易，我仍然在學習，我喜歡分析這裏比賽和每支球隊細節，分析對手後衛、了解隊友怎樣支援、還有教練要求，我就盡力滿足這些需求」。

