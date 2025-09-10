明報新聞網
即時體育

羽毛球｜安賽龍養傷半年後復出　港羽賽首圈不敵奈良岡功大無緣衛冕　「身體不痛但感覺很慢」 (21:15)

因背傷暫別賽場半年的丹麥隊前「世一」星將安賽龍，今晚（10日）在紅磡香港體育館舉行的香港公開羽毛球錦標賽男單首圈復出，惟面對日本隊好手奈良岡功大直落局數0：2告負、無緣衛冕。

安賽龍對上一次出戰已是今年3月的全英賽，同月底他決定開刀治療背部傷勢和休養，先後缺席歐洲賽和世界賽等賽事，世界排名已跌至第18位。這次以非種子球手參賽的他，復出首擊面對5號種子奈良岡功大。首局早段先落後下，一度連追5分扳平10：10，但隨即再連失6分，以15：21先負。他在次局再陷劣勢，一度被對手連取12分，終再輸7：21，直落兩局落敗「一輪遊」。奈良岡功大的次圈對手，將是印度隊球手些迪。同日其餘男單晉級球手包括國家隊次號種子李詩灃、中華台北隊3號種子周天成等。

為了準備這次復出，安賽龍特意提前一周來港準備，並曾在社交網發布指導港隊小將片段。惟他賽後透露上周發燒，實際只曾在體院訓練了一次。他提到重新參賽沒有太多目標，只希望透過比賽恢復身體狀態，「如果需要說一個不錯的事情，那是我的身體沒有什麼痛的地方，只是感覺很慢」。此戰未對奈良岡構成太多威脅，他坦承不滿意自己表現，「場地風很大，對手控制得比較好。我對自己的要求很高，所以發揮比較低水平有點難接受；但沒辦法，這是運動員生活的一部分」。

此外，日本隊人氣女將志田千陽在上月底世界賽後與巴黎奧運女雙銅牌拍檔松山奈未拆伙，今早與五十嵐有紗組成新組合亮相，首圈直落兩局21：8、21：10擊敗港隊年輕組合歐陽穎芝／葉心悠，明日次圈將鬥印尼隊組合拉夏茹／拉瑪丹蒂。

