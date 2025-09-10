明報新聞網
即時體育

羽毛球｜鄧謝配港羽賽主場反勝晉次圈　認因壓力贏得艱辛　李卓耀吳英倫「一輪遊」 (22:50)

香港羽毛球公開賽今（10日）在紅磡香港體育館續演次日賽事，港隊首席混雙組合「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪以局數2：1反勝馬來西亞隊的黃天啟／林秋仙，晉級16強。阿雪在受訪時潸然淚下，俊文坦承是役贏得非常辛苦，指拍檔哭完之後可放低壓力，「希望明天可有更好發揮」。

今日多名港隊星將於正賽首圈亮相，晚間登場的港隊首席混雙組合「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪作為5號種子，迎戰馬來西亞隊的黃天啟／林秋仙。鄧謝配此戰狀態慢熱，首局即面臨考驗，先輸13：21，其間全場觀眾持續為二人加油打氣。港將經過局間休息後狀態稍回升，次局領先5：3時連轟7分拉開差距，並一鼓作氣贏21：10扳平局數。關鍵末局，「鄧謝配」延續優勢再贏21：9，鏖戰3局終擊退對手，晉級16強，明晚將鬥丹麥隊的維斯特加特／布舒。

鄧俊文賽後坦承此仗贏得辛苦，「教練給了我們很大鼓勵和有用戰術，都很感謝阿雪（謝影雪）和所有觀眾，因為其實首局真的發揮得不太好，無論狀態或心態都不是十分理想，好感謝阿雪好辛苦地頂回來，可能你望分數是第2及3局打得比較好，但其實轉捩點都好辛苦」。俊文亦感謝觀眾熱烈支持，「第1局我們的氣勢打得很差，觀眾沒有放棄我們，我們也沒有放棄自己，一分一分地去頂回來，最後可以贏到都很開心，都是一個經驗」。

謝影雪受訪期間一度哽咽落淚，鄧俊文替拍檔解釋指「哭是抒發壓力的方式」，「其實我們自己心裏都很清楚，我們的狀態不那麼好，可能抑壓了很多壓力，自己打得不開心、成績不理想時，哭完之後可能放低一些壓力，希望明天可以有更好的發揮」。

男單一哥李卓耀正賽首戰對陣丹麥隊的積安克，他開局手感火熱，但在大幅領先20：10後，逐漸出現失誤，被對手強勢反擊打出一波9：0，分差縮小至1分，最終港將頂住壓力成功得分，以21：19佔先。李卓耀在次局陷入被動，一度落後2：7，當他猛追反超14：13時，全場響起熱烈掌聲，可惜被對手連得8分，以14：21被扳平局數。兩人在决勝局鬥得激烈，港將曾領先15：12，可惜未能把握最後機會以18：21吞敗，無緣16強。

李卓耀賽後訪問時認為，自己逆風作戰時發揮未如理想，並稱近期因壓力再陷低潮期，但目前未尋到出口，「整個團隊改變，令全部人對我們的期望提高，覺得有好教練就有好成績。其實時間點並非好好，需要時間培養、浸淫。教練不是神仙，落場打的始終是我們（球手）」。

至於昨從外圍賽連過兩關的吳英倫，今夜首圈壓軸登場迎戰印尼新星艾維化漢，兩人此前兩次交手各勝一場。吳英倫首局以15：21暫居下風，經調整後在次局發起反攻，與對手多次戰平並進入「刁時」，終以20：22憾負，首圈止步。

相關字詞﹕羽毛球 鄧謝配 鄧俊文 謝影雪 李卓耀 香港公開羽毛球錦標賽 香港羽毛球公開賽 體育 編輯推介

