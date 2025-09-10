亞冠盃2｜東方聯乘薄餅店推套餐造勢　日援大久保優期待鬥大阪飛腳　重逢大學戰友倍添意義 (18:11)

東方今屆亞冠盃2與大阪飛腳、越南冠軍南定FC及泰甲球隊拉查布里同處F組，下周三傍晚首戰即惡鬥大阪飛腳。本月初來投的日援大久保優來自京都，對即將回到家鄉關西挑戰日職勁旅非常期待，「大阪飛腳在日職是非常有名的球會，我自小就知道他們很強。能與這樣的球隊交手很幸福，但現在作為東方球員，我只想能在對手身上取得入球並贏波」。

現年28歲的大久保高中生涯在京都足球強校東山高校度過，現效力英超水晶宮的日本國腳鎌田大地是其大一屆師兄；來港前在澳洲落班的他透露雖未曾與鎌田同隊作戰，但認為對方在海外成功是啟發他出走日本的因素之一。大久保在關西大學時期的隊友黑川圭介，現在是大阪飛腳的正選後衛，他說兩人重逢讓對決更添意義，「我決定加入東方之後就馬上聯絡他，很多大學朋友也說要來觀戰」。

JACOMAX與東方聯乘推出「我嗌你又嗌餐」及「WE DARE 90分鐘打氣餐」限定套餐，今午傳媒體驗日獲球員林衍廷、梁振邦、梁冠聰、丹尼爾和大久保優出席率先試食。從意大利移居香港的JACOMAX老闆Jacopo Contiero（周洪賓）稱，其港人妻子本來就是東方門將葉鴻輝的狂熱粉絲，自己作為球迷來到香港第一隊入場觀看的球隊正是東方。他希望透過這次合作，為推動球隊和香港足球熱度出一分力，「東方球員夠謙卑、很有紀律。所有香港運動員都值得大家尊重，即使他們機會有限、薪酬待遇不夠家鄉意大利高，但仍盡其所能做到最好」。