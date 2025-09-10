明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

亞冠盃2｜東方聯乘薄餅店推套餐造勢　日援大久保優期待鬥大阪飛腳　重逢大學戰友倍添意義 (18:11)

新一季亞冠盃2下周展開，連續兩屆以香港足總盃冠軍身分參賽的東方，今（10日）宣布與本地人氣薄餅店JACOMAX推出聯乘限定套餐，為即將來臨的分組賽征途造勢。東方首戰作客鬥日職勁旅大阪飛腳，新加盟的日籍射手大久保優對返鄉作戰非常期待，並透露屆時將與現效力飛腳的大學隊友黑川圭介重逢，讓此戰倍添意義。

東方今屆亞冠盃2與大阪飛腳、越南冠軍南定FC及泰甲球隊拉查布里同處F組，下周三傍晚首戰即惡鬥大阪飛腳。本月初來投的日援大久保優來自京都，對即將回到家鄉關西挑戰日職勁旅非常期待，「大阪飛腳在日職是非常有名的球會，我自小就知道他們很強。能與這樣的球隊交手很幸福，但現在作為東方球員，我只想能在對手身上取得入球並贏波」。

現年28歲的大久保高中生涯在京都足球強校東山高校度過，現效力英超水晶宮的日本國腳鎌田大地是其大一屆師兄；來港前在澳洲落班的他透露雖未曾與鎌田同隊作戰，但認為對方在海外成功是啟發他出走日本的因素之一。大久保在關西大學時期的隊友黑川圭介，現在是大阪飛腳的正選後衛，他說兩人重逢讓對決更添意義，「我決定加入東方之後就馬上聯絡他，很多大學朋友也說要來觀戰」。

JACOMAX與東方聯乘推出「我嗌你又嗌餐」及「WE DARE 90分鐘打氣餐」限定套餐，今午傳媒體驗日獲球員林衍廷、梁振邦、梁冠聰、丹尼爾和大久保優出席率先試食。從意大利移居香港的JACOMAX老闆Jacopo Contiero（周洪賓）稱，其港人妻子本來就是東方門將葉鴻輝的狂熱粉絲，自己作為球迷來到香港第一隊入場觀看的球隊正是東方。他希望透過這次合作，為推動球隊和香港足球熱度出一分力，「東方球員夠謙卑、很有紀律。所有香港運動員都值得大家尊重，即使他們機會有限、薪酬待遇不夠家鄉意大利高，但仍盡其所能做到最好」。

相關字詞﹕體育 亞冠盃2 東方 大阪飛腳 大久保優 周洪賓 編輯推介

上 / 下一篇新聞