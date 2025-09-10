世盃外｜法國葡萄牙驚險反勝保連捷　夏蘭特轟5球領挪威狂數摩爾多瓦11：1 (17:35)

「高盧雄雞」首戰作客以兩球輕取烏克蘭隊後，今仗卻在21分鐘有鋒將米高奧利斯在禁區回傳失誤，被冰島名將古莊臣之子的安迪古莊臣截擊破門，令法國先落後0：1。不過麥巴比為法國在完半場前主射12碼扳平，獲得個人國際賽第52個入球，正式超越51球的傳奇射手亨利，升上隊史射手榜第2位，僅次基奧特的57球。麥巴比在換邊後62分鐘再助攻予隊友巴特利巴高拿反超2：1，6分鐘後雖有曹亞文尼領紅被逐，加上對手前鋒安迪古莊臣完場前「食詐糊」，但仍成功守住勝果，收穫兩連捷。同組另一場，烏克蘭隊則作客被阿塞拜疆隊逼和1：1。

法國主帥迪甘斯賽後承認球隊這仗贏得殊不容易，「對手防守非常嚴密，己隊發生唯一失誤便遭到懲罰。即使創造了不少機會，但我們本應可以做得更好」。

F組方面，葡萄牙作客先遭匈牙利在21分鐘破門，惟貝拿度施華在36分鐘為葡軍追平比分，隨後C朗於58分鐘12碼中鵠反超2：1，將其職業生涯總入球數推進至943球，距離千球里程碑再近一步。主隊雖有前鋒班拿巴斯華加在84分鐘梅開二度再度扳平，但葡萄牙右閘祖奧簡斯路兩分鐘後在禁區邊施射得手，助球隊以3：2險勝，同樣奪得世盃外兩連勝得6分，以3分優勢力壓同日主場以2：1挫愛爾蘭的亞美尼亞隊排小組榜首。

另邊廂，英格蘭隊在K組第5輪除了共5名球員先後建功外，中場迪格蘭賴斯亦交出兩次助攻，終作客以5：0大勝塞爾維亞隊，分組賽5戰全勝，累積13個入球且未失一球，穩坐小組榜首。值得一提的是，英軍守將迪積史賓斯後備身分上陣演「地標戰」，成為「三獅軍團」史上首名信奉穆斯林的國腳。

I組方面，挪威隊在第5輪靠中鋒艾寧夏蘭特獨取5球兼送出兩個助攻，協助球隊主場以11：1大炒摩爾多瓦隊，賽後錄得5戰全勝取15分，以6分優勢領先打少一場的意大利隊，續居小組榜首。

