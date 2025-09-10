明報新聞網
即時體育

羽毛球｜伍家朗香港公開賽首圈止步　嘆打一年少一年　遺憾親友無法到場支持 (17:00)

香港公開羽毛球錦標賽今（10日）在紅磡香港體育館續演，港隊星將伍家朗在男單以局數1：2反負日本隊好手渡邊航貴，首圈止步。家朗賽後坦言發揮未如理想，並遺憾親友們因工作無法到場支持，「香港公開賽我可能打一年少一年」。

今日多名港隊星將於正賽首圈亮相，其中伍家朗上午在男單迎戰日本隊好手渡邊航貴，在首局贏21：14之下，連輸19：21、18：21，鏖戰70分鐘以局數1：2反負，遺憾止步首圈。

伍家朗賽後坦承發揮不佳，「第二局領先下，幾個後場球因太心急，出現失誤或效果未如理想」。他亦不忘感謝主場觀眾支持，「不過好可惜在上午作賽，有些支持者和家人因工作無法到場，因為香港公開賽自己可能打一年少一年，有少少遺憾」。談及近期規劃，他冀打好當下每一個比賽，「運動員生涯很多事都說不準，這一刻我想繼續參賽，盡力向前看，繼續一步步做好自己」。

另一方面，港隊混雙組合洪魁駿／曾曉昕昨日在外圍賽擊敗隊友李晉熙／尤漫瑩，今在首圈連以21：19直落兩局挫加拿大組合，勇闖16強。

洪魁駿賽後坦承今仗雖勝但發揮一般，「可能我們主項都是專注各自的男雙和女雙」。曾曉昕則補充：「我們對手的出球不太熟悉，可能近期我們都在練習各項的東西，不知道對手在做什麼，不知道怎樣跟進。尤其是對手是打一些控球型的時候，我們反而會亂，但對手打力量速度時，我們反而會打得很舒服」。她坦言在中半場的控制、跟球及輪換方面需要改進。二人承認這是他們首次打入香港公開賽混雙次輪，洪魁駿冀以衝擊心態面對，「始終不是我們主項，希望明天可以做得好一點」。

至於女單方面，港將盧善恩昨在外圍賽以直落兩局擊退中華台北球手，今早正賽力鬥「世二」國家隊頭號種子王祉怡，終以18：21、13：21告負，無緣16強。

相關字詞﹕羽毛球 伍家朗 香港公開羽毛球錦標賽 香港羽毛球公開賽 體育

