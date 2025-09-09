羽毛球｜吳英倫港羽賽連過兩關闖正賽　盼主場克服壓力尋回狀態 (18:03)

21歲港隊新星吳英倫今早在男單外圍賽首圈面對印尼隊的烏拜迪拉，直落兩局21：15、21：13晉級次圈，與應屆世界賽銅牌得主、加拿大隊華裔好手賴浩俊（Victor）爭奪正賽席位，後者在首圈以21：10、22：20擊敗澳門隊代表裴鵬鋒。

吳英倫面對近期狀態不俗的「黑馬」賴浩俊，開局迅速領先10：2，即使對手經調整後連得5分，無阻港將火力全開，以21：12拔得頭籌。次局初段二人曾戰平3：3，但吳英倫在戰術執行上更勝一籌，最終以21：15再下一城，以局數2：0力克賴浩俊，順利闖入正賽。

吳英倫賽後表示，賽前與教練研究對手戰術有助今仗取勝，冀保持今日狀態繼續向前，「因為這一年狀態不是那麼好，我希望今次是一個轉折點，可以打贏他們，藉着這次比賽找回自己」。Jason上屆香港公開賽在無壓力下打入8強，承認今季背負不少壓力，「會很綁手綁腳，希望可以克服」。港將明日將在正賽迎戰印尼新星法漢，兩人此前兩次交手各勝一場，Jason表示紅館現場氣氛佳，希望藉助主場之利戰勝對方。

至於本站止步外圍賽的賴浩俊，賽後坦承經歷世界賽後心存壓力，對自己賽前準備不太滿意，「我覺得準備得不好，我要再練體能和力量」。Victor直言自己大賽經驗不足，此戰是抱着吸取經驗目的而來，「Jason打得很聰明，他今天的打法沒有人和我這樣打過的，我很不習慣，改變得不夠快」。作為世界賽「黑馬」，Victor表示對羽毛球的動力已被激發，現雖是約克大學四年級學生，但之後會暫放下學業，專注於運動生涯，「我想打2028洛杉磯奧運，為此我要安排好訓練和學業的時間分配，所以這一刻對我來講，打球比讀書重要，我會專注多打球，安排多些比賽」。

此外，Victor與香港也頗有淵源，其父母上世紀由香港移民至加拿大，他則是加拿大土生土長的華裔，今次為第二度到訪香港，「我之前只來過香港一次，2023年我在香港體育學院練球，教練給我機會跟他們（港隊）練球」。

女單外圍賽方面，港將盧善恩則與中華台北隊星將洪毅婷展開決鬥，最終以21：13連贏2局，勇闖正賽，明日迎戰國家隊的王祉怡。

