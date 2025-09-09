明報新聞網
羽毛球｜吳英倫港羽賽連過兩關闖正賽　盼主場克服壓力尋回狀態 (18:03)

香港公開羽毛球錦標賽今早（9日）起一連6日於紅磡香港體育館舉行，港隊星將吳英倫（Jason）在外圍賽以局數2：0接連擊敗印尼隊的烏拜迪拉及應屆世界賽季軍的加拿大隊球手賴浩俊勇闖正賽，明日首圈迎戰另一印尼隊球手法漢。女將盧善恩亦在女單外圍賽一局不失闖正賽，明鬥頭號種子的國家隊「世二」王祉怡。

21歲港隊新星吳英倫今早在男單外圍賽首圈面對印尼隊的烏拜迪拉，直落兩局21：15、21：13晉級次圈，與應屆世界賽銅牌得主、加拿大隊華裔好手賴浩俊（Victor）爭奪正賽席位，後者在首圈以21：10、22：20擊敗澳門隊代表裴鵬鋒。

吳英倫面對近期狀態不俗的「黑馬」賴浩俊，開局迅速領先10：2，即使對手經調整後連得5分，無阻港將火力全開，以21：12拔得頭籌。次局初段二人曾戰平3：3，但吳英倫在戰術執行上更勝一籌，最終以21：15再下一城，以局數2：0力克賴浩俊，順利闖入正賽。

吳英倫賽後表示，賽前與教練研究對手戰術有助今仗取勝，冀保持今日狀態繼續向前，「因為這一年狀態不是那麼好，我希望今次是一個轉折點，可以打贏他們，藉着這次比賽找回自己」。Jason上屆香港公開賽在無壓力下打入8強，承認今季背負不少壓力，「會很綁手綁腳，希望可以克服」。港將明日將在正賽迎戰印尼新星法漢，兩人此前兩次交手各勝一場，Jason表示紅館現場氣氛佳，希望藉助主場之利戰勝對方。

至於本站止步外圍賽的賴浩俊，賽後坦承經歷世界賽後心存壓力，對自己賽前準備不太滿意，「我覺得準備得不好，我要再練體能和力量」。Victor直言自己大賽經驗不足，此戰是抱着吸取經驗目的而來，「Jason打得很聰明，他今天的打法沒有人和我這樣打過的，我很不習慣，改變得不夠快」。作為世界賽「黑馬」，Victor表示對羽毛球的動力已被激發，現雖是約克大學四年級學生，但之後會暫放下學業，專注於運動生涯，「我想打2028洛杉磯奧運，為此我要安排好訓練和學業的時間分配，所以這一刻對我來講，打球比讀書重要，我會專注多打球，安排多些比賽」。

此外，Victor與香港也頗有淵源，其父母上世紀由香港移民至加拿大，他則是加拿大土生土長的華裔，今次為第二度到訪香港，「我之前只來過香港一次，2023年我在香港體育學院練球，教練給我機會跟他們（港隊）練球」。

女單外圍賽方面，港將盧善恩則與中華台北隊星將洪毅婷展開決鬥，最終以21：13連贏2局，勇闖正賽，明日迎戰國家隊的王祉怡。

