世盃外｜意大利5：4險勝以色列升I組次席　加度素認戰術失誤招多失　瑞典爆冷吞科索沃兩蛋 (17:40)

加度素6月接掌意大利隊後，上場首擊即5：0大炒愛沙尼亞隊，今仗在匈牙利中立場對以色列隊續狂攻，兩度落後下憑摩斯堅恩梅開二度扳平，再於58分鐘由保列坦奴接應列迪古今場第3次助攻建功領先3：2。戰至完場前10分鐘掀起高潮，拉斯柏度尼再入一球為意軍拉開比數至4：2，以色列卻在3分鐘內連下兩城追平。不過意大利隊補時1分鐘憑紐卡素中場辛度東拿利左路切射冷箭入網，終險勝5：4，亦是隊史首次連續兩場入5球，賽後以較佳得失球力壓同得9分的以色列升上次席，兼踢少一場，與榜首挪威隊相差3分。

加度素賽後承認對戰况瘋狂需付上一定責任，「我們太輕易失球，這方面必須改善，但這是我的責任，不是球員問題。因為領先4：2時，我們繼續高壓逼搶是愚蠢的做法，本來可以靜待反擊」。

B組方面，瑞典隊有阿歷山大伊沙克復出後備入替18分鐘，聯同基奧基尼斯組成英超射手鋒線，惟上半場已失兩球下，作客爆冷0：2不敵完場前踢少一人的科索沃隊，首兩戰只得1分，科索沃則取得隊史第2場世盃外勝仗。25歲前鋒伊沙克今夏鬧轉會後，直到上周初轉會窗尾聲如願破英超轉會費紀錄加盟利物浦，今仗才是他逾3個月以來首次上陣。他賽後拒詳談在紐卡素罷操風波，僅稱外界並不清楚事實全部，但能夠轉會後，緊接他終於可以專注足球。

至於C組的丹麥隊藉由曼聯借至拿玻里的前鋒海倫後備入替建功，打破個人近4個月在正式賽事的入球荒，協助作客3：0挫希臘隊。

