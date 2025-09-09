明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

世盃外｜意大利5：4險勝以色列升I組次席　加度素認戰術失誤招多失　瑞典爆冷吞科索沃兩蛋 (17:40)

意大利隊在新帥加度素帶領下，今晨（9日）在世界盃歐洲區外圍賽上演驚險「入球騷」，在中立場面對以色列隊合共有9個入球，包括完場前10分鐘出現4個入球，最終意軍憑辛度東拿利補時絕殺險勝5：4，賽後反壓對方升上I組次席；至於有射手阿歷山大伊沙克復出的瑞典隊，則作客爆冷0：2不敵科索沃隊，首兩戰仍未一勝下，爭逐明年世盃決賽周席位現危機。

加度素6月接掌意大利隊後，上場首擊即5：0大炒愛沙尼亞隊，今仗在匈牙利中立場對以色列隊續狂攻，兩度落後下憑摩斯堅恩梅開二度扳平，再於58分鐘由保列坦奴接應列迪古今場第3次助攻建功領先3：2。戰至完場前10分鐘掀起高潮，拉斯柏度尼再入一球為意軍拉開比數至4：2，以色列卻在3分鐘內連下兩城追平。不過意大利隊補時1分鐘憑紐卡素中場辛度東拿利左路切射冷箭入網，終險勝5：4，亦是隊史首次連續兩場入5球，賽後以較佳得失球力壓同得9分的以色列升上次席，兼踢少一場，與榜首挪威隊相差3分。

加度素賽後承認對戰况瘋狂需付上一定責任，「我們太輕易失球，這方面必須改善，但這是我的責任，不是球員問題。因為領先4：2時，我們繼續高壓逼搶是愚蠢的做法，本來可以靜待反擊」。

B組方面，瑞典隊有阿歷山大伊沙克復出後備入替18分鐘，聯同基奧基尼斯組成英超射手鋒線，惟上半場已失兩球下，作客爆冷0：2不敵完場前踢少一人的科索沃隊，首兩戰只得1分，科索沃則取得隊史第2場世盃外勝仗。25歲前鋒伊沙克今夏鬧轉會後，直到上周初轉會窗尾聲如願破英超轉會費紀錄加盟利物浦，今仗才是他逾3個月以來首次上陣。他賽後拒詳談在紐卡素罷操風波，僅稱外界並不清楚事實全部，但能夠轉會後，緊接他終於可以專注足球。

至於C組的丹麥隊藉由曼聯借至拿玻里的前鋒海倫後備入替建功，打破個人近4個月在正式賽事的入球荒，協助作客3：0挫希臘隊。

其他報道：

武術｜李偉進成香港散打世界冠軍第2人 港隊武術世界賽4金6銀5銅收官寫歷屆最佳

英超｜諾定咸森林解僱主帥紐奴 傳普斯迪高路摩連奴成繼任大熱

相關字詞﹕世界盃外圍賽 世盃外 意大利 加度素 以色列 瑞典 足球 體育 編輯推介

上 / 下一篇新聞