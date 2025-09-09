英超｜諾定咸森林解僱主帥紐奴　傳普斯迪高路摩連奴成繼任大熱 (17:12)

諾定咸森林今在官網發簡短聲明公布解僱紐奴的決定，並感謝對方在上季帶領球隊取得佳績，形容對方的功績會在球會歷史中佔一席位。紐奴上季帶領森林踢出佳績，在英超位居第7位之餘，更取得今屆歐霸參賽資格。不過這名葡籍主帥與班主馬連拿基斯在買賣球員及用人方針上出現明顯分歧，上季尾二人更曾在言和李斯特城的賽後於球場內發生爭執，為分道揚鑣埋下伏線。值得一提的是，連同紐奴下台在內，森林在馬連拿基斯2017年入主以來，已更換了10名主帥。

據報森林已積極物色新帥人選，其中今夏離開熱刺的澳洲籍教頭普斯迪高路屬首選，而近期遭土超班霸費倫巴治解僱的葡籍名帥摩連奴亦是繼任熱門。

另外，曼城與英超賽會就關聯方交易規則（APT）將近1年的官司昨以和解告終。APT為英超賽會5年前就紐卡素獲沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）收購時避免違反財政公平競爭而設的規例，惟曼城針對賽會在審核與關聯方贊助上未予足夠資訊及時間回應為由提訴，結果雙方均同意APT的重要性，但同時認同應就相關問題提高透明度及時間予球會處理。不過今次訴訟並不涉及曼城正面臨的涉嫌違反115條英超財規案。

至於效力西甲球會畢爾包的30歲西班牙籍中堅耶雷艾華利斯，因上季出戰歐霸4強首回合賽後的藥檢呈陽性反應，昨被歐洲足協宣判停賽10個月，意味這名球會青訓至出道一直效力該會的老臣子今季已提早收咧。

其他報道：

武術｜李偉進成香港散打世界冠軍第2人 港隊武術世界賽4金6銀5銅收官寫歷屆最佳