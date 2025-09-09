武術｜李偉進成香港散打世界冠軍第2人　港隊武術世界賽4金6銀5銅收官寫歷屆最佳 (14:31)

港將李偉進首次參加世界賽，出戰男子散打80公斤級別。他先後擊敗多米尼加共和國、哈薩克及伊朗隊選手，殺入決賽，與以中立運動員身分參賽的俄籍選手Andrei Miadzun爭冠，結果以2：0勇挫對手，順利贏得生涯首面世界賽金牌，同時也是自梁宇航之後，港隊歷來第2個武術散打世界冠軍。

李偉進賽後喜出望外，「大家一直以來都很努力、很刻苦，這面獎牌不僅對我來說重要，對我們整個團隊更加重要」。他透露教練張琦媛賽前的針對性戰術部署幫助他取勝，「因為這個選手是靠拳來打，腿和摔很少，所以教練給我的戰術是不和他打拳，以我自己的優勢去控制距離，打腿和摔」。總結今站表現，李偉進謙虛表示未如預期，「心裏還是有些緊張，發揮上受到一些影響，如果滿分10分的話，我會給自己8分。不過好在還是比較順利，也完成了教練給我佈置的戰術，拿下每一個對手，最後取得這次冠軍」。他表示這是他參加成人賽以來首面國際賽獎牌，給予自己強大信心，「未來希望能夠衛冕」，並不忘感謝中國香港武術聯會及香港體育學院的培養和支持。

女將沈曉榆與隊友楊子瑩同日亦在女子長拳項目包辦金銀，二人也合力於女子對練獲得季軍，助港隊最後一個賽日再添2金1銀1銅。

加上此前劉子龍在男子南刀、南棍及南拳項目斬獲的2金1銀，許得恩在男子太極劍、男子太極拳的兩面銀牌，鄧龍騰在男子南刀、南拳的1銀1銅，以及陳錦松在男子劍術、陳玉玲在女子散打48公斤級、陳紫晴在女子散打56公斤級各摘1銅，港隊今屆世界賽合共以4金6銀5銅收官，在獎牌榜名列第4，僅次於中國、伊朗及馬來西亞隊。不過在獎牌數量方面，港隊以15面排第二，僅次於15金1銀共16面獎牌的國家隊。

