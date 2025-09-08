明報新聞網
即時體育

網球｜港隊備戰台維斯盃爭升班　黃澤林盼主場球迷前「打場好波」 (21:02)

中國香港網球代表隊本周六（13日）起，一連兩日於維園網球場在台維斯盃世界2組主場迎戰烏茲別克隊，爭奪晉級世界1組附加賽的資格，5名港將連同隊長及教練今午（8日）分享備戰情况，早前在美國網球公開賽男單殺入第3圈（32強）創香港歷史的黃澤林（Coleman）期望為球迷打一場好球；另一小將王子夫則信心滿滿說：「有Coleman我哋贏梗！成支團隊對Coleman充滿100%信心。」

港隊今屆台維斯盃由最新世界排名第148位的香港一哥黃澤林領銜，還包括王子夫、黃俊鏗、首次獲選的鄭肇致及朱鍇泓；41歲的前港隊代表余曉東則再度擔任隊長。上周才由美國返港的Coleman，雖今尚未正式與隊友一同合練，但在記者會前曾與他們互動猜球。值得一提的是，對手烏茲別克隊亦在旁邊的網球場訓練。

中國香港網球總會安排球迷在今早10時開放網上登記獲取比賽門票，名額火速爆滿。日前曾提及希望「坐爆維園」的黃澤林對此感振奮，「我記得以往參戰台維斯盃時，入場球迷不算多，如今基本上座無虛席，盼當日能看到場外排隊的盛况。我們會努力練習，爭取打出好成績。」隊長余曉東對於這個消息亦表示：「聽說有不少人想在網上『搶飛』卻未能成功，感謝這麼多人願意入場支持我們」。

21歲的Coleman雖日前在美網32強激戰5盤後惜敗，但他在3場正賽中累積68個發球直接得分（Ace球），最終排名今屆第3位。被問及今屆目標時，他坦言自己平日並不特別在意數據，「唯一在乎的是如何幫助港隊贏得這場比賽，無論是單打或雙打，都打出自己滿意的水平」。

11年前已代表港隊亮相台維斯盃的29歲「大師兄」黃俊鏗，今屆或再度與Coleman攜手出戰雙打賽，黃俊鏗讚揚對方打法更趨成熟，整體表現也更具專業水準，不過他強調台維斯盃中團隊合作的重要性，「我們不能只依靠一名實力突出的球員來爭勝，每個人都需要付出一分力才能贏下整場比賽」。

相比年初代表港隊作客納米比亞出戰世界2組附加賽，今次是年僅19歲的王子夫第2次參戰賽事，他坦言能以最佳狀態在主場出擊感到無比榮幸，更矢言：「有Coleman我哋贏梗！成支團隊對Coleman充滿100%信心。」

此外，港隊女將張瑋桓（Eudice）伙拍中華台北籍球手梁恩碩上周六在WTA 125級別的長沙公開賽女雙決賽，雖在首盤初段一度以局數0：4落後，但其後三度破發下，以7：6反勝，次盤以6：3再下一城，終直落兩盤擊敗另一中華台北籍球手李羽芸／國家隊姚欣辛，其中張瑋桓贏得其生涯首座WTA 125賽冠軍，賽後雙打世界排名更升至個人職業生涯新高的第109位。

另一港將王康怡則與國家隊的尼馬卓瑪在ITF女子世巡賽W15六安市站女雙決賽，以盤數1：2不敵日本隊組合，屈居亞軍。

相關字詞﹕網球 黃澤林 台維斯盃 港隊 維園 余曉東 王子夫 鄭肇致 朱鍇泓 體育 編輯推介

