排球｜意大利女排世界賽險勝土耳其封后　巴西力克日本摘季 (22:02)

世界排名第一的意大利隊，昨在女排世界賽與世界排名第3的土耳其隊上演冠軍爭奪戰。雙方開局已鬥得激烈，意大利女排落後20：22下連得4分率先搶下局點，成功以25：23拔頭籌。意大利隊在次局遭到土耳其隊的強勢反擊，大敗13：25被扳平局數。

不過意軍在第3局一度領先之下雖被追平24：24，但關鍵時刻星級主攻手伊干奴（Paola Egonu）出手連得兩分，以26：24取勝重奪領先。不過第4局土耳其隊的華加絲（Melissa Teresa Vargas）火力全開，領銜贏25：19再度扳平局數。

雙方進入決勝局後，意大利隊頂住壓力，且集中限制住華加絲的發揮，終贏15：8，以總局數3：2險勝土耳其，隊史第2次在女排世界賽奪金。賽後意大利以484.15分高踞世界排名第一，領先「世二」的巴西女排逾50分。

季軍戰方面，巴西女排同樣苦戰5局，在領先兩局下一度遭日本女排猛追，但終仍以25：12、25：17、19：25、27：29、18：16，局數3：2險勝日本隊，摘得世界賽銅牌。

