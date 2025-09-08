網球｜艾卡拉斯盤數3：1擊敗史拿兩奪美網男單冠軍　將取而代之重登「世一」　放眼澳網初登頂完成全滿貫 (17:51)

卡路士艾卡拉斯在今屆美網表現強勢，由首圈至4強的6仗均未失一盤下取勝，包括在4強大戰以直落3盤輕取擁24座大滿貫的38歲前「世一」祖高域。來到決賽惡鬥宿敵史拿，他甫開賽首局便打破對方發球局，並於第7局再下一城破發，結果以一盤6：2先拔頭籌。雖然次盤史拿在第4局首度破發後保持「一個break」優勢6：3扳平盤數，但艾卡拉斯在隨後兩盤不但未再予史拿任何破發機會，個人亦3度破發，全場42次致勝分的他亦多史拿一倍，終連贏兩盤6：1、6：4，力戰2小時42分鐘後以盤數3：1獲勝，令艾卡拉斯生涯與史拿交手戰績改寫成10勝5負。

繼2022年後再奪美網的艾卡拉斯，連同分別在法國公開賽及溫布頓錦標賽各奪兩冠，生涯累積6座大滿貫男單錦標。賽後他明言下個目標是在明年初挑戰首奪澳網，「說實話澳網將是我未來首要目標，達成生涯全滿貫是件了不起的成就，這也是我在今年開季前已想取得的錦標，惜事與願遺」。至於飲恨奪亞的史拿亦大方恭賀艾卡拉斯道：「他的表現無可挑剔，各方面都比之前進步了的感覺，尤其在他的發球上，再擊敗他變得更困難了。」不過史拿亦滿意今季個人表現，「今年4大滿貫均殺入決賽，勝負各二，我已很滿意了，當然接下來自己也必須繼續進步，才能跟上他（艾卡拉斯）的步伐」。

其他報道：

殘特奧會｜港隊輪椅舞蹈3金3銀收官 團體表演賽舞步向李小龍致敬 教練盼演出肯定港將實力