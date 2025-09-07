殘特奧會｜港隊輪椅舞蹈3金3銀收官　團體表演賽舞步向李小龍致敬　教練盼演出肯定港將實力 (20:48)

港隊昨在混合拉丁舞三項、混合標準舞三項及五項共奪1金2銀，代表香港一隊的余俊延伙拍蔡芷欣昨已奪混合拉丁舞三項金牌，今再出戰混合拉丁舞五項（包括森巴舞、查查查、倫巴舞、鬥牛舞及牛仔舞），在初賽及準決賽皆首名出線，入到決賽同樣表現出色，力壓同屬香港一隊的隊友蘇芷恩／李霈然，兩對組合結果為港隊增添1金1銀。上海隊的邵玥／汪成則奪銅牌。

表演舞（集體）賽事方面，港隊派出兩隊參賽，身穿黑、白色傳統功夫服的一隊，以李小龍的經典訪問片段「Be water, my friend」作為開場，隨後10名舞者以功夫為主題完成舞蹈，贏得現場觀眾熱烈掌聲，最終不負眾望奪得金牌；港隊二隊則以電影《變相怪傑》為創作靈感，獲第5名完賽。

連同團體項目，余俊延與蔡芷欣今屆共奪3面金牌，前者賽後坦言從未想過有如此佳績，「我只是專注跳好自己的部分，盡力完成教練要求，結果真的有點出乎意料」。在個人項目共取3面銀牌的李霈然則稱，雖在主場比賽令他有些緊張，但真正踏上舞台一刻，反而轉化成動力。

港隊一隊憑精湛團體演出勇奪金牌，背後功臣之一正是負責編舞的教練駱天麒。他在頒獎禮上感動得熱淚盈眶，賽後分享團隊花了3至4個月編排舞蹈，「這個概念源自我對香港電影的熱愛，尤其是李小龍這個人物，所以我認為他能代表香港，希望能引起港人的共鳴，同時讓大家看到香港輪椅舞蹈的實力」。出任教練約兩年的他亦希望康文署能繼續資助支持運動員出賽，「如果沒有這次如此密集的訓練，他們的成績不可能有這麼大的突破」。

另外，全運會統籌辦公室主任楊德強亦有親臨現場觀賽，對港隊在兩日賽事勇奪3金3銀的佳績表示高度讚賞，「這充分體現了在香港市民的熱烈支持下，運動員能發揮主場優勢，表現非常出色」。他又表示為了讓更多市民認識這項運動，未來將積極與中國香港輪椅體育舞蹈運動協會及得獎運動員商討合作方式，推動更多表演及宣傳活動。

