泰王盃︱港足8球大炒9人斐濟奪季軍　余在言祖連奴各梅開二度　艾華頓助攻帽子戲法 (18:53)

現時世界排名147位的港足，上周四在泰王盃4強以1：2反負伊拉克隊後，今午轉戰季軍戰，面對上仗0：3負東道主泰國隊的斐濟隊，亦是兩隊繼去年9月斐濟三角賽踢成1：1後，相隔一年再次對壘。港足今仗正選跟3日前有4個變動，起用中場顏卓彬與余在言、左翼李小恆及這仗串演右閘的中堅杜度，收起陳俊樂、費蘭度、勞烈斯及史提芬彭利拿，前線3人續沿用安永佳、艾華頓及祖連奴。

賽事有過百名港足球迷專程入場支持，主帥韋斯活雖在賽前記者會預期今仗是硬仗，比賽形勢卻是一面倒。13分鐘，斐濟隊隊長華拉拿禾爭球時批踭打中顏卓彬，經視像裁判（VAR）覆核後，球證直接出示紅牌驅逐離場，多踢一人的港足隨即在17分鐘打開紀錄，余在言禁區內接應艾華頓右路傳中迎頂破網，取得個人在大港腳首個入球。6分鐘後顏卓彬再做「苦主」被斐濟另一中場盧加禾打踭，這次球證直接出示紅牌，令斐濟隊在23分鐘餘下9人應戰。港足及後未有留手，艾華頓於26及39分鐘分別傳中予祖連奴撞射及李小恆頭槌建功，完成助攻帽子戲法。完半場前余在言及祖連奴再入一球各梅開二度，助港足遙遙領先5：0。

港足換邊後作4個換人調動，換入門將謝家榮、陳肇鈞、兩名入籍兵洛迪古斯及史提芬彭利拿。斐濟守將之後解圍艾華頓傳中誤擺烏龍，加上74及76分鐘艾華頓勁射及陳肇鈞頭槌各建一功，最終以8：0大炒斐濟隊，取得泰王盃季軍，連同東亞盃決賽周結束各項賽事四連敗，以及韋斯活上任一年以來最大比數勝仗。

中場余在言賽後表示，非常開心取得大港腳首個兼第2個入球，提及一年前有份上陣對斐濟隊感覺不易應付，這仗看到港足的成長。另一中場顏卓彬笑言，兩面紅牌都發生在犯規他身上，以另類方法幫助球隊更易比賽，但認為即使11人對11人，有信心可踢出部署。

另邊廂，港足U22今晨在U23亞洲盃外圍賽I組次仗，面對有主場之利的阿聯酋隊，半場互無紀錄，惟在58及81分鐘各失一球，終負0：2，在分組賽兩連敗提早一輪出局，最後一仗將於周二晚對同樣兩戰皆負的關島隊。

泰王盃︱港足明午鬥斐濟爭季軍 相隔一年再交手 韋斯活預期硬仗盼以勝仗完賽