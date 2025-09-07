明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

泰王盃︱港足8球大炒9人斐濟奪季軍　余在言祖連奴各梅開二度　艾華頓助攻帽子戲法 (18:53)

中國香港足球代表隊今午（9日）作客泰國出戰泰王盃季軍戰，相隔一年再鬥斐濟隊，在23分鐘對手已有兩人領紅被逐，憑余在言及祖連奴各梅開二度，上半場領先5球最終以8：0大勝一場，成為季軍完成泰王盃賽事。

現時世界排名147位的港足，上周四在泰王盃4強以1：2反負伊拉克隊後，今午轉戰季軍戰，面對上仗0：3負東道主泰國隊的斐濟隊，亦是兩隊繼去年9月斐濟三角賽踢成1：1後，相隔一年再次對壘。港足今仗正選跟3日前有4個變動，起用中場顏卓彬與余在言、左翼李小恆及這仗串演右閘的中堅杜度，收起陳俊樂、費蘭度、勞烈斯及史提芬彭利拿，前線3人續沿用安永佳、艾華頓及祖連奴。

賽事有過百名港足球迷專程入場支持，主帥韋斯活雖在賽前記者會預期今仗是硬仗，比賽形勢卻是一面倒。13分鐘，斐濟隊隊長華拉拿禾爭球時批踭打中顏卓彬，經視像裁判（VAR）覆核後，球證直接出示紅牌驅逐離場，多踢一人的港足隨即在17分鐘打開紀錄，余在言禁區內接應艾華頓右路傳中迎頂破網，取得個人在大港腳首個入球。6分鐘後顏卓彬再做「苦主」被斐濟另一中場盧加禾打踭，這次球證直接出示紅牌，令斐濟隊在23分鐘餘下9人應戰。港足及後未有留手，艾華頓於26及39分鐘分別傳中予祖連奴撞射及李小恆頭槌建功，完成助攻帽子戲法。完半場前余在言及祖連奴再入一球各梅開二度，助港足遙遙領先5：0。

港足換邊後作4個換人調動，換入門將謝家榮、陳肇鈞、兩名入籍兵洛迪古斯及史提芬彭利拿。斐濟守將之後解圍艾華頓傳中誤擺烏龍，加上74及76分鐘艾華頓勁射及陳肇鈞頭槌各建一功，最終以8：0大炒斐濟隊，取得泰王盃季軍，連同東亞盃決賽周結束各項賽事四連敗，以及韋斯活上任一年以來最大比數勝仗。

中場余在言賽後表示，非常開心取得大港腳首個兼第2個入球，提及一年前有份上陣對斐濟隊感覺不易應付，這仗看到港足的成長。另一中場顏卓彬笑言，兩面紅牌都發生在犯規他身上，以另類方法幫助球隊更易比賽，但認為即使11人對11人，有信心可踢出部署。

另邊廂，港足U22今晨在U23亞洲盃外圍賽I組次仗，面對有主場之利的阿聯酋隊，半場互無紀錄，惟在58及81分鐘各失一球，終負0：2，在分組賽兩連敗提早一輪出局，最後一仗將於周二晚對同樣兩戰皆負的關島隊。

泰王盃︱港足明午鬥斐濟爭季軍　相隔一年再交手　韋斯活預期硬仗盼以勝仗完賽

相關字詞﹕體育 編輯推介 港足 斐濟隊 泰王盃 余在言 祖連奴 艾華頓

上 / 下一篇新聞