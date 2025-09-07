明報新聞網
即時體育

世盃外｜葡萄牙大勝亞美尼亞5蛋響頭炮　沙特聯3將包辦入球　C朗轟國際賽140球 (16:59)

葡萄牙隊今晨（7日）在世界盃歐洲區外圍賽F組首擊作客亞美尼亞隊，以5：0大勝響頭炮，也是葡軍在球星迪亞高祖達在7月因車禍離世後的首場比賽。3名在沙特聯效力的球員包辦全部入球，其中40歲隊長基斯坦奴朗拿度（C朗）是役起孖下，在國際賽入球已達140球，向個人六戰世盃決賽周打下基礎。

葡軍上半場10分鐘已由今季轉戰沙特聯球會艾納斯的祖奧菲歷斯開紀錄，11分鐘後其球會隊友C朗接應翼鋒柏度尼圖傳送擴大優勢，32分鐘輪到效力希拉爾的後衛祖奧簡斯路再建功領先至3：0完半場。C朗下半場即轟入遠距離世界波助球隊領先4球，加上菲歷斯62分鐘埋齋，兩名艾納斯球星各梅開二度下，終助葡軍在世盃外首擊以5：0大勝亞美尼亞隊旗開得勝，C朗亦將個人在國際賽入球提升至第140球，包括在世盃外圍賽累計38球，超越日前同樣起孖的阿根廷隊球星美斯的36球，離世盃外史上入球紀錄保持者的危地馬拉隊名宿卡路士雷斯只差1球，破紀錄指日可待。葡軍將在周三凌晨次仗作客首戰作客2：2賽和愛爾蘭隊的匈牙利隊。

K組分面，英格蘭隊在主場藉對手先擺烏龍，加上下半場由中場迪格蘭賴斯攻入奠勝球，以2：0擊敗安道爾隊，賽後4戰全勝未失一球下高踞榜首。上任以來5戰4勝的主帥杜曹賽後確信，球隊在他帶領下朝正確方向發展，惟是役有不少「三獅」球迷在完場前已離開維拉公園球場，以表達對球隊表現的不滿。英軍將在周三凌晨再迎世盃外作客塞爾維亞隊。

