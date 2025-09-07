美網｜莎芭倫卡輕取安森莫娃奪今年首項大滿貫　細威後衛冕女單第一人　稱過去失利決心控制情緒 (15:31)

賽事頭號種子的莎芭倫卡首盤初段與擁有主場之利的安森莫娃鬥得激烈，各自兩度打破對方發球局，一度打成局數3：3平手，惟這名27歲世界一姐的第1、2發球得分率表現較佳，並在第8局再度破發下，以6：3先拔頭籌。次盤戰况同樣緊湊，兩人皆兩度破發，需以「搶七」分勝負，莎芭倫卡雖細分大幅領先6：1後，尾段被對方連取兩分，仍贏7：3，經過1小時34分鐘後，直落兩盤力挫出現29次非壓力失誤的安森莫娃，報回今年7月溫布頓網球錦標賽女單4強一敗之仇。

回顧年初在澳洲網球公開賽女單決賽以盤數1：2不敵美籍星將姬絲，以及在法國網球公開賽決賽同以盤數1：2反負給另一美籍球手嘉奧芙，莎芭倫卡終在美網取得今年首座大滿貫冠軍。她賽後坦言這些失利學會重要一課，「我不希望同樣事情一再發生。過去我總以為只要晉身決賽，就代表我會贏，一切都會順利，這是錯誤的心態。為了這場美網決賽，我下定決心要控制情緒」。

24歲的安森莫娃雖連續闖入溫網與美網女單決賽，但再次與冠軍擦肩而過。賽後她淚灑球場，並說：「連續兩場決賽失利的確令人沮喪，今天我沒有為夢想付出足夠努力。感謝大家在我家鄉的大滿貫賽事中給予支持。」

另外，年僅19歲的日本籍球手小田凱人在美網輪椅賽男單決賽以局數2：1險勝阿根廷籍球手古斯達禾費南迪斯首度稱王，連同他過去已贏得所有四大滿貫獎盃及去年巴黎殘奧男單金牌，成為繼其網球偶像兼日本名將國枝慎吾後，史上第2名達成輪椅賽男單「金滿貫」的球手。而小田凱人的同鄉上地結衣，則輪椅賽女單決賽以盤數2：1反勝國家隊的李曉輝，8年來第3次奪冠。