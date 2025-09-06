明報新聞網
即時體育

網球｜黃澤林返港後首次公開亮相見面會吸引過百球迷到場　期待下周台維斯盃「坐爆維園」 (21:24)

21歲的香港網球一哥黃澤林（Coleman）早前在美國網球公開賽男單第3圈（32強）激戰5盤惜敗，雖未能晉級，但已為香港寫下歷史佳績。他今午（6日）出席奧海城舉行的見面會近距離見支持者，吸引逾百名球迷到場。Coleman下周將復操並在主場出戰台維斯盃香港站，他聽聞有不少球迷準備下周一「搶飛」，期待「坐爆維園」。

世界排名第173位的黃澤林本周一返港後，首次公開亮相出席活動，吸引眾多支持者到場，甚至有不少人在商場不同樓層駐足觀賞。其間Coleman參與快問快答環節，他過去曾透露最愛的港式美食是「滑蛋叉燒飯」，故大會邀請名廚邵德龍為他炮製「封神叉燒」，他亦有即場品嚐。大會亦送上網球造型立體蛋糕，邀請同場的Coleman父母及胞姊一同上台分享喜悅，他在活動尾聲與現場觀眾互動簽名合照，有觀眾也送上禮物。

首次參與公開見面會的Coleman表示，沒想到現場有如此多支持者到場，「我看到到處都是人，真的很開心」。中國香港代表隊將於下周六起一連兩日在維園網球場主場出戰台維斯盃世界2組賽事迎烏茲別克隊，中國香港網球總會宣布下周一早上10時開始門票登記，Coleman透露已聽聞有不少球迷準備「搶飛」，期待在主場感受「坐爆維園」的震撼場面。

談及將於香港時間下周一凌晨上演的美網男單決賽，由意大利籍「世一」史拿再鬥「世二」西班牙籍星將卡路士艾卡拉斯，年紀相近的黃澤林坦言雖沒特別支持哪名球員，但一定會捱夜看這場決賽，「我覺得他們兩個加起來是一場最好看的比賽，好像過去名將拿度對費達拿一樣」。

見面會現場氣氛熱烈，不少家庭早早到場。小學三年級學生柏喬與母親今午4時率先排隊入場，他稱非常欣賞Coleman的球技，「他既可以爆球，角度又刁鑽，還跑得很快」。陳先生一家亦有帶同兩名兒子首次親身見Coleman，陳太認為網球在其家中不只是運動，更是聯繫家庭感情的方式。

相關字詞﹕體育 編輯推介 黃澤林 美網 見面會 奧海城 台維斯盃

