殘特奧會｜港隊輪椅舞蹈首日獲1金2銀　余俊延蔡芷欣混合拉丁舞三項奪金：在人生記事簿記一世 (19:49)

今屆殘特奧會輪椅舞蹈比賽來自全國13隊共97名運動員參加，當中港隊更派出兩隊共23人分途出賽。比賽共設9個小項，首日先舉行5項，分別為混合標準舞三項及五項、雙輪椅標準舞三項、混合拉丁舞三項及雙輪椅拉丁舞五項。

下午舉行的混合拉丁舞三項，港隊有一隊的余俊延／蔡芷欣、黃和洲／雷綺婷及二隊的周俊／徐佩盈晉身準決賽，最終余俊延／蔡芷欣脫穎而出，在決賽力壓兩隊上海組合張軍／劉瑞紅及邵玥／汪成，勇奪金牌。

余俊延賽後承認近日備戰狀態一般，因此能獲金牌意義非凡，「可以為港隊拿到金牌非常振奮，希望大家可以期待明日賽事，我們會再跳多兩支新鮮的舞，為大家帶來驚喜」。身旁的蔡芷欣說：「這種開心會在我們人生記事簿裏記一世。」她又讚港府提供配套措施完善，如有警察為選手開路，不會遇到交通擠塞，有助賽前專注備戰。

曾於2019年殘特奧會奪得混合標準舞三項金牌的蘇芷恩與李霈然，今早代表香港一隊出戰混合標準舞三項及五項，二人憑良好默契連奪兩面銀牌。兩項冠軍均為廣東隊的林浩欽／李思思；而另一港隊組合周俊／馮瑞珍亦打入雙輪椅標準舞三項決賽，最終獲得第6名。

蘇芷恩透露早前受腰部傷患困擾，一度想過退出，但在拍檔和教練的支持下堅持參賽，賽後笑言「經過今屆全運激勵自己再前進」，「成績都滿意，因為我們目標是三甲，所以教練都拍了拍我們膊頭」。李霈然亦分享今屆與之前參加全運會體驗不同，「這次港隊可以有3對組合，讓我們有多些機會去爭獎牌，而且參賽人數更多，競技感覺更強。不過這次要跳很多輪，跳到決賽就比較累」。

明日馬鞍山體育館將續演餘下4項，分別為混合拉丁舞五項、雙輪椅標準舞五項、雙輪椅拉丁舞三項及表演舞（集體）。

