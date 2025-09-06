明報新聞網
即時體育

殘特奧會｜港隊輪椅舞蹈首日獲1金2銀　余俊延蔡芷欣混合拉丁舞三項奪金：在人生記事簿記一世 (19:49)

殘特奧會香港賽區的大眾項目輪椅舞蹈比賽，今早（6日）起一連兩日在馬鞍山體育館舉行。港隊首日即獲1金2銀，余俊延與蔡芷欣在混合拉丁舞三項勇奪金牌，蘇芷恩和李霈然則在混合標準舞三項及混合標準舞五項連奪兩面銀牌。余俊延賽後表示，非常振奮能夠為港隊取得金牌，拍檔蔡芷欣形容此事「會在人生記事簿裏記一世」。

今屆殘特奧會輪椅舞蹈比賽來自全國13隊共97名運動員參加，當中港隊更派出兩隊共23人分途出賽。比賽共設9個小項，首日先舉行5項，分別為混合標準舞三項及五項、雙輪椅標準舞三項、混合拉丁舞三項及雙輪椅拉丁舞五項。

下午舉行的混合拉丁舞三項，港隊有一隊的余俊延／蔡芷欣、黃和洲／雷綺婷及二隊的周俊／徐佩盈晉身準決賽，最終余俊延／蔡芷欣脫穎而出，在決賽力壓兩隊上海組合張軍／劉瑞紅及邵玥／汪成，勇奪金牌。

余俊延賽後承認近日備戰狀態一般，因此能獲金牌意義非凡，「可以為港隊拿到金牌非常振奮，希望大家可以期待明日賽事，我們會再跳多兩支新鮮的舞，為大家帶來驚喜」。身旁的蔡芷欣說：「這種開心會在我們人生記事簿裏記一世。」她又讚港府提供配套措施完善，如有警察為選手開路，不會遇到交通擠塞，有助賽前專注備戰。

曾於2019年殘特奧會奪得混合標準舞三項金牌的蘇芷恩與李霈然，今早代表香港一隊出戰混合標準舞三項及五項，二人憑良好默契連奪兩面銀牌。兩項冠軍均為廣東隊的林浩欽／李思思；而另一港隊組合周俊／馮瑞珍亦打入雙輪椅標準舞三項決賽，最終獲得第6名。

蘇芷恩透露早前受腰部傷患困擾，一度想過退出，但在拍檔和教練的支持下堅持參賽，賽後笑言「經過今屆全運激勵自己再前進」，「成績都滿意，因為我們目標是三甲，所以教練都拍了拍我們膊頭」。李霈然亦分享今屆與之前參加全運會體驗不同，「這次港隊可以有3對組合，讓我們有多些機會去爭獎牌，而且參賽人數更多，競技感覺更強。不過這次要跳很多輪，跳到決賽就比較累」。

明日馬鞍山體育館將續演餘下4項，分別為混合拉丁舞五項、雙輪椅標準舞五項、雙輪椅拉丁舞三項及表演舞（集體）。

