泰王盃︱港足明午鬥斐濟爭季軍　相隔一年再交手　韋斯活預期硬仗盼以勝仗完賽 (19:13)

中國香港vs.斐濟 港台電視32台 下午17：00直播

港足及斐濟隊在日前泰王盃4強分別不敵伊拉克及泰國隊後，將會師季軍戰。斐濟隊現世界排名比港足低3位，兩隊曾在去年9月斐濟三角賽交手，港足該仗尾段憑前鋒安永佳建功，以1：1迫和該隊東道主，並在賽事以1勝1和成績奪冠。時隔一年再對壘，韋斯活在賽前記招表示，去年交手已不易應付，預計今次同樣是硬仗，透露看了對方日前0：3負泰國隊一戰，認為踢得不錯，「斐濟對泰國雖然很早已失兩球，但在比賽展現韌性，做到控球及小組配合，我們必須限制對方的進攻空間」。東道主泰國隊則與伊拉克隊爭冠。

另外，自2015／16年球季後復辦的香港聯賽盃今午開鑼，第一場首圈即由大埔硬撼東方。今屆賽事不設外援上限，「綠戰士」正選派出8名外援，38分鐘被首為東方上陣的日籍射手大久保優射入12碼，半場落後一球，大埔下半場初段憑澳洲籍前鋒添姆高夫斯基扳平兼連續兩場建功，加上這場擔任隊長的伊高沙托尼54分鐘主射極刑中鵠，以及完場前添姆高夫斯基藉東方門將廖富源企出禁區，半場笠射得手梅開二度，在青衣運動場以3：1反勝東方，晉身8強將於11月15日鬥港會。