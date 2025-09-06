明報新聞網
即時體育

美網︱艾卡拉斯4強輕取祖高域延續今屆不失一盤強勢　連續3次大滿貫決賽鬥史拿 (16:16)

世界排名第2的西班牙籍星將卡路士艾卡拉斯今晨（6日）在美國網球公開賽男單4強，以直落3盤輕取24項大滿貫得主的塞爾維亞籍名將祖高域，今屆不失一盤下強勢晉級，繼法國網球公開賽及溫布頓網球錦標賽後，將於香港時間下周一凌晨連續3次與意大利籍「世一」史拿會師大滿貫決賽，後者在另一場4強以盤數3：1擊敗加拿大籍球手艾利亞施米，成為公開賽時代以來單一賽季打入四大滿貫決賽的最年輕男網球手。

22歲的艾卡拉斯首盤首局已打破對手發球局下，以6：4先拔頭籌。次盤兩人激戰各破發一次，需「搶七」分勝負，結果艾卡拉斯贏細分7：4，並在第3盤首發得分率高達93%，相較之下，38歲老將祖高域僅得56%，令艾卡拉斯再度兩度破發，終勝6：2，比賽2小時23分鐘以直落3盤橫掃祖高域躋身決賽。

艾卡拉斯闊別3年再闖美網男單決賽，賽後難掩興奮之情，形容「感覺非常好」，並稱發球表現是他贏得比賽的重要因素，並自豪今屆賽事不失一盤，「這正是我努力的方向，在比賽中保持穩定性，避免出現起伏」。

無緣衝擊第25個大滿貫的祖高域則坦承在第2盤結束後已感到精疲力竭，「今年4場大滿貫4強，其中3次敗給艾卡拉斯或史拿，他們實力真的非常強」。面對年輕一代崛起，祖高域仍展現堅定意志，「即使目標似乎一次比一次更艱難，但我仍會繼續戰鬥」。

另一場4強，24歲的史拿雖強勢以6：1取首盤，但隨後被25號種子艾利亞施米以6：3扳平。不過這名世界一哥其後連贏兩盤6：3、6：4，終歷時3小時20分鐘，以盤數3：1晉身決賽，成為公開賽時代第4名在一個賽季打入所有大滿貫決賽的球手。這不僅是他職業生涯第300場勝仗，也繼上月辛辛那堤公開賽男單8強後再次擊敗對方。

女雙決賽方面，加拿大籍的達保絲姬與新西蘭籍拍檔艾蓮羅莉芙以3號種子身分出戰，直落兩盤6：4、6：4力挫頭號種子的施妮雅高娃／泰萊唐辛，成為她們3年內第2次捧起大滿貫冠軍獎盃，同時贏得100萬美元（約780萬港元）獎金，並報回去年溫網女雙決賽直落兩盤不敵對方一敗之仇。現年33歲的達保絲姬去年被診斷患有乳癌，並持續接受治療。

