世盃外｜德國小組賽首輪意外作客0：2不敵斯洛伐克　寫隊史尷尬紀錄 (21:48)

德軍今仗雖然在控球率（70%）及攻門次數（14次）皆比斯洛伐克佔優（控球率30%、攻門8次），惟主隊的大衛軒高及大衛史達歷上、下半場各建一功，結果爆冷以兩球氣走強敵德國旗開得勝。德軍主帥拿高斯文賽後狠批麾下「根本沒有投入這場賽事，落敗是意料中事」，並表示球隊今仗表現「只會令人想起上屆世盃分組賽出局的失敗經歷」。至於德軍隊長甘美治也直言：「繼續交出這種糟透的表現，我們一定不可能取得來年世盃入場券。再不改善的話，大家都會陷入危機。」

其餘列強戰果方面，E組出線大熱「狂牛軍」西班牙隊憑奧耶沙巴爾、古古列拿及米基爾美連奴上半場取得「士哥」，作客3球擊敗保加利亞隊。G組的荷蘭隊則在主場與波蘭隊踢成1：1完場，兩軍賽後與芬蘭隊同得7分，但3戰錄得2勝1和未嘗一敗的荷軍，則有少踢一場的優勢。

