英超｜利維卸任熱刺主席職務　結束近25年掌政 (17:33)

上屆歐霸盟主熱刺今晨（5日）宣布球會主席利維（Daniel Levy）正式卸任，結束其長達近25年掌政，現年63歲的他過去雖作為英超任職時間最長的主席，並曾斥資10.2億鎊（約107億港元）興建新球場及訓練中心，為球會基建帶來重大革新，但其管理方式一直備受球迷爭議，球隊表現時有起伏，未能穩定爭標，令其領導生涯蒙上陰影。

利維本為一名擁有猶太人血統的英國商人，他在2001年初正式成為熱刺主席，7年後球會贏得英格蘭聯賽盃，是他掌政下的首座獎盃，其後球隊雖曾殺入歐聯決賽及多次更換主帥，但一直未能再奪任何錦標，直至上季歐霸盃決賽，熱刺終以1：0小勝曼聯，一搔17年之癢，不過利維其後仍決定解僱澳洲籍領隊普斯迪高路，結束雙方僅兩年的合作。

今季英超暫取2勝1負排第4位的熱刺，今宣布利維卸任主席一職，並由今年3月加入球會管理層的查寧頓（Peter Charrington）接任非執行主席。利維亦發聲明指：「我為與團隊和全體員工共同完成的工作感到無比自豪。我們把這球會打造成一支在最高水平賽事中競爭的勁旅，感謝多年來支持我的球迷。這段旅程並非一帆風順，但取得明顯的進步。」

另外，效力另一支英超球隊韋斯咸的巴西國腳中場盧卡斯柏基達，去年曾遭英格蘭足總指控涉嫌故意領取黃牌，企圖「以不正當目的影響博彩市場」，經過逾1年調查後，獨立委員會終裁定其4項罪名均不成立，並公開詳細的調查報告及書面理由。事件期間，柏基達原本以8000萬鎊（約8.4億港元）轉會至曼城的交易告吹，令球員本人及韋斯咸皆失去數千萬鎊的收益。如今獲判無罪後，昨據報柏基達正考慮對英足總提出法律訴訟，以追究相關損失。

