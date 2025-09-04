明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

世界足球峰會｜里奧費迪南經營頻道盼「拉近球迷與足球距離」　下月再訪港認真準備雙紅會名宿賽 (18:24)

一連兩日在亞洲國際博覽館舉行的世界足球峰會香港站今日（4日）結束，出席擔任嘉賓講者不乏球壇名宿，當中包括英格蘭隊及曼聯前隊長里奧費迪南，這名傳奇中堅接受《明報》訪問，談及經營社交網和頻道希望「拉近球迷與足球距離」，並稱科技在現今足球雖扮演重要角色，不過青訓仍是確保比賽質素的關鍵。下月中他將再訪港與謝拉特等球星踢「雙紅會」名宿賽，笑言會認真訓練備戰不能輸。

現年46歲的里奧費迪南效力曼聯12季贏過6次英超及1次歐聯冠軍，為英格蘭隊上陣81次參與過兩屆世界盃決賽周，2015年夏天掛靴後，擔任過評述員，同時活躍多媒體，有個人Podcast及YouTube頻道，後者已累計有140萬個訂閱，個人Instagram帳戶多達659萬個用戶關注。他今次受邀世界足球峰會香港站來港，今午在峰會上分享運動員如何運用媒體內容創作，建立個人品牌與球迷互動。

里奧費迪南在峰會期間接受本報訪問，稱經營社交網和頻道給他的最大樂趣是「能夠拉近球迷與足球比賽的距離」，「除了比賽90分鐘，我想展現球員真實的一面，比如我的節目訪問碧咸、基斯坦奴朗拿度（C朗）或朗尼等球星時，他們在我面前很放鬆，我想讓球迷看到他們場外的模樣。未來我會飛往全球各地，製作更多精彩內容給球迷看」。

隨着視像裁判（VAR）及半自動越位系統等起用在頂級職業聯賽，里奧也認同科技在現代足球發展扮演重要角色，不過提及不能因而忽視青訓，「數據分析對轉會和球員表現都很關鍵，但同時必須確保比賽質素，這方面就需要由青訓做起。草根足球才是根基部分，根基打好才能開花結果」。世界足球峰會首次在香港舉辦，里奧認為有助香港和中國發展和尋找足球商機，「香港和中國有龐大人口，若能循正確方向，這裏足球商業化和發展潛力是巨大」。

里奧費迪南周一晚已抵港，他同時獲香港旅發局邀請，聯同英格蘭前帥卡比路於峰會舉行前一日展開香港半日遊，包括首次乘坐山頂纜車登太平山頂俯，乘開篷觀光巴士欣賞港島及九龍的城市景色，並品嘗燒鵝、點心及粵菜等地道佳餚，還有參觀曼聯前隊友C朗在尖沙嘴開設的「CR7®LIFE香港博物館」，笑說「有些（C朗）雕像頭部造型有點怪，但展覽整體上都很好」。對於他和利物浦名宿謝拉特將率領兩支傳奇隊，下月18日在啟德主場館合演「雙紅會：謝拉特、費迪南邀請賽」，他笑言「將會很認真訓練準備，這場賽事不能輸，我打過電話給謝拉特，開玩笑叫他到時要放鬆一點」。  

談回舊會曼聯，里奧費迪南認為紅魔今夏轉會窗已算做得不錯，「球隊需要提升速度，加入更具活力的球員，鋒線上確實帶來了班捷文施斯高、麥比奧莫和馬菲奧斯根夏，施斯高需時適應新聯賽。簽入年輕門將（辛尼拉文斯）我覺得也很好。若貪心一點，我希望能再簽入一名更有活力的防守中場，但最終沒有，整體來說今夏轉會都算可以」。他認為今季初曼聯兩名門將奧拿拿及比恩迪亞都有犯錯，目前顯然信心不足，相信新門將可帶來競爭，「我很感興趣主教練（魯賓艾摩廉）最終會否直接起用年輕的新門將？可能要看訓練表現」。

曼聯與曼城在季初同樣表現有起伏，曼市打吡將於本月中下輪英超上演，里奧估計最終打和，「曼城雖然主場出戰，但曼聯首3場聯賽都踢得不錯，只是第二場對富咸開局很好後就下滑，對阿仙奴和般尼都創造了大量機會，但很多攻門都未能把握轉化成入球」。

相關字詞﹕編輯推介 體育 里奧費迪南 曼聯 山頂 C朗 社交網 轉會 纜車 燒鵝

上 / 下一篇新聞