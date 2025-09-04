世界足球峰會｜里奧費迪南經營頻道盼「拉近球迷與足球距離」　下月再訪港認真準備雙紅會名宿賽 (18:24)

現年46歲的里奧費迪南效力曼聯12季贏過6次英超及1次歐聯冠軍，為英格蘭隊上陣81次參與過兩屆世界盃決賽周，2015年夏天掛靴後，擔任過評述員，同時活躍多媒體，有個人Podcast及YouTube頻道，後者已累計有140萬個訂閱，個人Instagram帳戶多達659萬個用戶關注。他今次受邀世界足球峰會香港站來港，今午在峰會上分享運動員如何運用媒體內容創作，建立個人品牌與球迷互動。

里奧費迪南在峰會期間接受本報訪問，稱經營社交網和頻道給他的最大樂趣是「能夠拉近球迷與足球比賽的距離」，「除了比賽90分鐘，我想展現球員真實的一面，比如我的節目訪問碧咸、基斯坦奴朗拿度（C朗）或朗尼等球星時，他們在我面前很放鬆，我想讓球迷看到他們場外的模樣。未來我會飛往全球各地，製作更多精彩內容給球迷看」。

隨着視像裁判（VAR）及半自動越位系統等起用在頂級職業聯賽，里奧也認同科技在現代足球發展扮演重要角色，不過提及不能因而忽視青訓，「數據分析對轉會和球員表現都很關鍵，但同時必須確保比賽質素，這方面就需要由青訓做起。草根足球才是根基部分，根基打好才能開花結果」。世界足球峰會首次在香港舉辦，里奧認為有助香港和中國發展和尋找足球商機，「香港和中國有龐大人口，若能循正確方向，這裏足球商業化和發展潛力是巨大」。

里奧費迪南周一晚已抵港，他同時獲香港旅發局邀請，聯同英格蘭前帥卡比路於峰會舉行前一日展開香港半日遊，包括首次乘坐山頂纜車登太平山頂俯，乘開篷觀光巴士欣賞港島及九龍的城市景色，並品嘗燒鵝、點心及粵菜等地道佳餚，還有參觀曼聯前隊友C朗在尖沙嘴開設的「CR7®LIFE香港博物館」，笑說「有些（C朗）雕像頭部造型有點怪，但展覽整體上都很好」。對於他和利物浦名宿謝拉特將率領兩支傳奇隊，下月18日在啟德主場館合演「雙紅會：謝拉特、費迪南邀請賽」，他笑言「將會很認真訓練準備，這場賽事不能輸，我打過電話給謝拉特，開玩笑叫他到時要放鬆一點」。

談回舊會曼聯，里奧費迪南認為紅魔今夏轉會窗已算做得不錯，「球隊需要提升速度，加入更具活力的球員，鋒線上確實帶來了班捷文施斯高、麥比奧莫和馬菲奧斯根夏，施斯高需時適應新聯賽。簽入年輕門將（辛尼拉文斯）我覺得也很好。若貪心一點，我希望能再簽入一名更有活力的防守中場，但最終沒有，整體來說今夏轉會都算可以」。他認為今季初曼聯兩名門將奧拿拿及比恩迪亞都有犯錯，目前顯然信心不足，相信新門將可帶來競爭，「我很感興趣主教練（魯賓艾摩廉）最終會否直接起用年輕的新門將？可能要看訓練表現」。

曼聯與曼城在季初同樣表現有起伏，曼市打吡將於本月中下輪英超上演，里奧估計最終打和，「曼城雖然主場出戰，但曼聯首3場聯賽都踢得不錯，只是第二場對富咸開局很好後就下滑，對阿仙奴和般尼都創造了大量機會，但很多攻門都未能把握轉化成入球」。