NBL｜香港金牛大勝石家莊翔藍　場數3：0晉級總決賽爭衛冕 (22:00)

以頭號種子出戰季後賽的金牛，頭場作客先勝後，日前於主場再挫石家莊翔藍，賽前場數領先至2：0，在5場3勝制下「叫糊」。金牛是役甫開賽便火力全開，全隊三分球6射4中下，首節領先33：21，雙方次節各取20分平手，金牛以53：41領先半場。

下半場第3節，金牛持續掌控戰局，單節打出30：12攻勢，拉開至83：53，令末節提前進入「垃圾時間」。主帥解立彬雖收起所有外援，改派「全華班」上陣，但球隊火力未減，壓制對手單節僅得8分，金牛終以109：61大勝翔藍，直落3場淘汰對方，強勢晉級總決賽延續衛冕之路。金牛將在本月14日出戰總決賽，首戰同樣先作客，其後兩場主場將首度於啟德體藝館舉行。

另外，本地甲一男子籃球聯賽球隊的崇德飛鷹今宣布主力奧斯汀（Bryant Austin）因心臟不適而需短期內休息，暫停進行高強度訓練及劇烈運動，並表示：「他多年甲一聯賽經驗是球隊重建期間的穩定基石，與球會經歷高低起跌，這份情誼，飛鷹銘記。期待他身體康復後回歸賽場，再與隊友們並肩作戰。」37歲的奧斯汀日前曾在新季男子籃球高級組銀牌賽首仗代表球隊出戰，但難阻飛鷹以62：71不敵晉龍，明晚將在負方組硬撼漢友，爭奪復活資格。

