即時體育

泰王盃｜港足1：2反負伊拉克　安永佳射入12碼開紀錄　下周日轉戰季軍賽 (19:12)

中國香港足球代表隊今午（4日）在泰國北碧府出戰泰王盃首仗，雖前鋒安永佳射入12碼一度為港足先開紀錄，但最終被世界排名第58位的伊拉克隊的後備前鋒穆罕拿特阿里梅開二度，以1：2反負，轉戰下周日舉行的季軍賽。

世界排名第147位的港足，這次是首度參賽泰王盃，也是接掌港足帥印剛好1年的韋斯活，首次面對排名前100位的西亞球隊。今仗正選續由隊長葉鴻輝把關，相隔一年再度入選的勞烈斯與今季轉投東區的鐘樂安鎮守中路，自由人費蘭度移上任中場；前線則有缺席6月國際賽的翼鋒艾華頓，聯同祖連奴及在東亞盃決賽周頂破日本隊大門的安永佳攻堅。

雙方上次交手是4年前的世界盃外圍賽，當時港足在巴林中立場以0：1落敗。今仗甫開賽10分鐘，效力瑞典超級聯賽哈馬比的伊拉克隊翼鋒馬查達衝入禁區起腳，但未能突破港足防線。港足之後持續受壓，葉鴻輝力挽狂瀾多次撲出對方射門，包括28分鐘接實對方角球後受傷，但經治理無大礙。35分鐘，港足兩名入籍兵合作，祖連奴接應史提芬彭利拿傳中迎頂但中柱，球證隨後再吹罰越位在先。5分鐘後，祖連奴在右路大位再度攻門，但仍被伊拉克門將巴斯利飛身撲出，半場互交白卷。

換邊後52分鐘，馬查達再帶來威脅，推入大位攻門高出。2分鐘後，輪到港足中場陳俊樂起腳，對方門將一抱入懷。戰至57分鐘，費蘭度左路傳中，祖連奴被敵衛踢倒，球證沒即時判罰，但經視像裁判（VAR）覆核後，改判港足獲得12碼，安永佳主射中鵠，為球隊在61分鐘領先1：0。不過伊拉克僅落後6分鐘，便由後備入替的前鋒穆罕拿特阿里禁區內倒掛，皮球彈地入網扳平，這名25歲射手於81分鐘禁區內射入今場第2球，港足終以1：2反負予伊拉克隊，將於下周日下午5時轉戰季軍賽，將對今晚東道主泰國隊對斐濟隊的負方。

安永佳為港足取得歷來3次對伊拉克隊的首個入球，這名28歲中超深圳新鵬城前鋒賽後稱，為港足建功總是高興，「而且面對的是一支亞洲強隊，有助我提升信心」。他認為球隊首65分鐘踢得不錯，之後失去專注而未能取勝感失望，明言下場季軍戰目標一定要贏。

港足 泰王盃 伊拉克 泰國 韋斯活 安永佳

