即時體育

世界足球峰會︱前名哨哥連拿寄語新一代球證保持決斷力敢於承擔　憂網上惡意批評打擊入行意願 (20:24)

國際足協（FIFA）裁判委員會主席哥連拿近日訪港，今早（3日）出席世界足球峰會香港站分享球證在視像裁判（VAR）等新科技所面對的挑戰，寄語新一代球證要保持決斷力和權威，科技如何革新也只是輔助，「或許5年後我們會對AI輔助有全新認知，但可以肯定球場上的最終決策權，永遠需要人類的智慧和承擔」。

現年65歲的意籍前著名球證哥連拿在峰會上表示，VAR自11年前由零開始起步，至今已有63個國家和地區使用，發展進程起乎想像，「隨後在2018世界盃全面推行後，我見證這項技術在全球頂級賽事中的應用歷程，VAR時代要求球證勇於修正錯誤。當然仍有改進空間，如旁證舉旗的時機，這促使開發了半自動越位技術」。

這名曾執法2002年世界盃決賽等大賽的光頭球證又關注，球證面對球員和球迷網上批評甚至人身攻擊，隨時打擊新一代將來投身球證行業的意願，「這就像毒瘤扼殺未來足球。我從不後悔任何判決，因為每次執法都竭盡所能。真正的專業在於理解錯誤、改正錯誤，然後放下錯誤」。

世界足球峰會香港站今起一連兩日在亞洲國際博覽館舉行，場內設有逾30個展位，展示創新技術及各項足球體驗。主辦方預計將吸引逾4000人參與，雲集國際足球機構及相關企業高層、投資者及球圈人士。嘉賓講者除了哥連拿，還有名宿里奧費迪南、辛尼迪、佩奧爾及蘇加，以及英格蘭隊前帥卡比路出席分享不同議題，其中里奧費迪南明午將探討運動員如何運用媒體與內容創作，建立個人品牌與球迷互動；另一英格蘭前隊長泰利則因事臨時未能訪港。

