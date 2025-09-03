網球｜祖高域美網男單8強擊退費利斯　惡鬥艾卡拉斯爭入決賽「準備好打足5盤」 (16:05)

因年齡與傷患今年減少出賽的祖高域，只曾在5月時的ATP250級的日內瓦公開賽封王，此後更只參加大滿貫的法網、溫布頓及美網。來到美網這名38歲老將仍展示場上競爭力，首圈直落3盤擊退美籍新星錢亮拿後，再於次圈以3：1反勝另一主場球手史華達。第3圈他力戰近3小時以3：1淘汰英籍名將諾利後，又於16強以直落3盤輕取德籍好手施祖夫，殺入8強。

來到8強惡鬥世界排名第4的美籍一哥費利斯，祖高域首盤初段便打破對方發球局，並保持優勢先贏一盤6：3，次盤他再於末段關鍵破發再贏7：5，雖其後被對方以6：3扳回一城，但第4盤他再次於末段破發贏6：4奠勝，力戰3小時24分鐘後以盤數3：1取勝，連續4項大滿貫殺入4強，將大戰卡路士艾卡拉斯爭入決賽。值得一提的是，雙方過去交手8次，近兩次則均由祖高域取勝，包括去年巴黎奧運決賽。

賽後祖高域笑言：「比賽只會愈來愈難打，我的身心已準備好要與他（艾卡拉斯）打足5盤了。」惟他亦承認舊患多少都會有所影響，但強調自己會揭盡所能爭取下一座大滿貫錦標。

另外，白俄籍「世一」莎芭倫卡在女單8強藉捷克籍對手禾祖素娃因傷退賽而自動晉級，4強將鬥同日以直落兩盤淘汰對手的美籍星將彭古拉。至於45歲美籍名將「大威」維納絲威廉絲則伙拍加拿大籍好手莉拉費蘭迪絲在女雙8強，以直落兩盤不敵爭標熱門的頭號種子施妮雅高娃／泰萊唐辛出局。

