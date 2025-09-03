世界足球峰會︱西甲主席泰巴斯以家庭形容與皇馬巴塞關係　談西甲轉會競爭力不及英超但勝在有效率 (14:56)

歐洲主流聯賽夏季轉會窗剛關閉，對於英超列強重金擴軍，西甲賽會主席泰巴斯向《明報》表示，英超球會收入遠超西甲或德甲球會，自然能夠承受更高轉會開支，但提及英超列強近年持續巨額簽入球員，或將要面臨嚴重虧損，需透過股分交易等方式填補缺口，「英國議會更因此對英超球會實施經濟管控法案，塑造了球會運作與市場生態」。他強調相比球星，球會才是主體，「曼聯、利物浦、熱刺、阿仙奴等傳統勁旅仍持續塑造聯賽的魅力，近年英超球隊成為歐洲盃賽的主要競爭者。不過西甲球會優勢在於投資效率，近年轉會支出或許較少，但成績說明一切。法甲的巴黎聖日耳門只是今年才贏一次歐聯，過去10年，西甲球隊共贏得16個歐洲盃賽錦標」。

西甲兩大勁旅皇家馬德里對巴塞隆拿，由過去基斯坦奴朗拿度（C朗）對美斯，如今變成基利安麥巴比對拉明耶馬的新世代球王對決，不過泰巴斯認為西甲聯賽的核心價值，並非依靠巨星，「在C朗加盟前，皇馬早已是傳奇球會，從不依靠個別球星。球員貢獻固然重要，C朗確實帶來巨大影響，但球會本身底蘊才是永恆。麥巴比的情况一樣，他會提升球隊實力，但皇馬的本質不會因此改變」。自2013年起擔任西甲賽會主席至今超過12年，問到賽會如何跟皇馬和巴塞的關係取平衡，泰巴斯形容西甲與兩隊就像一個擁有多名子女的大家庭，「家庭成員性格各異，需以各自理解的方式交流達至和諧。本質就是家庭，雖時有爭執，最終都能和解」。

西甲早前計劃今年12月移師美國邁阿密舉行巴塞隆拿對維拉利爾的聯賽，曾引起西班牙職業球員工會（AFE）發聲明反對，巴塞門將達史特根等球會隊長亦有聯署。泰巴斯表示，該場賽事正處於審核階段，只待獲歐洲足協批核，西甲賽會便可立即支付場地費用給邁阿密一方，「我們展望能夠與美職球會全面合作，無論是這場賽事之前或之後。有關聯署並非所有球員親自簽署，無人持反對立場，他們要求掌握更多資訊和數據。賽事只待批核，我們就會與球員工會交代細節，只是部分人士事前稍顯焦慮，我確信不會有阻礙，兩隊球員都希望到邁阿密比賽」。

今夏多支外隊訪港友賽，問到有否計劃安排皇馬或巴塞來港獻技，泰巴斯稱亞洲一直是西甲重點市場，不過能否到訪仍取決球會，「既然能夠在美國比賽，為何不能來港？但非我個人能決定，需取決球會意願。頻繁安排友賽是有難度，但這議題持續在檯面上，我們會盡力促成」。

泰巴斯今次在峰會議題為如何打擊網上盜版賽事直播。他向本報表示，西甲賽會將會採取法律途徑、游說立法及技術反制3方面打擊盜播。他舉例，如西班牙及阿根廷立法提出訴訟後，比賽期間已有效封阻到盜播，當中在西班牙已開發攔截程式封鎖非法應用程式，西甲又已跟阿聯酋等國政府合作推動相關立法。