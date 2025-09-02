明報新聞網
即時體育

NBL｜香港金牛主場再挫石家莊翔藍　距總決賽一步之遙 (22:20)

香港金牛今晚（2日）在深圳福田體育公園體育館上演的全國男子籃球聯賽（NBL）季後賽4強次戰，藉剛榮膺最有價值球員（MVP）及聯盟三分王的隊長後衛董健射入15分，加上交出「雙雙」28分及15個籃板的外援中鋒卡爾頓等共6名球員得分上雙，領銜在主場以105：89擊敗石家莊翔籃，場數拉開至2：0，距離晉級總決賽只差一步。

衛冕的金牛上周六作客以107：84先取石家莊翔籃，在5場3勝制下領先場數1：0；另由於常規賽主場的灣仔修頓室內場館不符合賽會規格而未能辦賽，故需移師深圳福田體育公園體育館作為4強主場。球隊在超過百名球迷專程由香港北上支持下，首節開局即打出一段14：2攻勢，但被對手回敬⼀段12：2攻勢，不過金牛再憑卡爾頓單節獨取10分，為球隊以27：26稍微領先。金牛次節靠中鋒卡爾頓連番在顏色地帶得分，加上後備登場的另⼀外援奇雲克羅斯單節攻入9分，助球隊拉開55：50完半場。

下半場第3節，雙方雖該節打成22：22平手，但金牛仍以77：72領先，末節亦一直主導形勢下，最多拋離石家莊翔籃17分，結果主場以105：89勝出，場數領先2：0，後日晚上將續在主場迎來第3戰。

此外，賽會在同日宣布今屆常規賽各個獎項，其中董健榮膺MVP及聯盟三分王，29歲的他場均上陣23.7分鐘貢獻10.6分、2.4個籃板、3.3次助攻，以及每場命中2.6個三分球兼命中率達逾41%；隊友米高艾特爾二世則獲得抄截王，他場均作出兩次抄截。

