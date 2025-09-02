轉會│英超轉會窗關閉破紀錄擲314億　利物浦斥資13.1億簽伊沙克歷來最貴　阿仙奴曼聯煞科日共棄8將 (18:51)

阿歷山大伊沙克今夏轉投利物浦一波三折，令他與紐卡素鬧翻，缺席季前熱身賽和英超首3輪比賽，及至轉會窗煞科日終有轉機，「紅軍」終斥資1.25億鎊買入該名25歲瑞典國腳，打破了前年初，阿根廷隊中場安素費南迪斯以1.068億鎊（約11億港元）由賓菲加改投車路士的英超基本轉會費（不計浮動條款）紀錄，亦刷新了另一新兵攻擊手科利安華迪斯的1億鎊的隊史轉會費紀錄。成為紅軍新「9號仔」的伊沙克說：「經歷一段漫漫長路後，終於來到這裏。我非常高興能成為這支球隊的一份子。」然而，一直與紅軍扯上關係的水晶宮中堅馬克古希即使已完成拍片道別，卻在最後關頭被水軍煞停，無緣過檔。

至於在英超仍未開齋的紐卡素隨即也出價5500萬鎊簽入賓福特鋒將尤尼韋沙作填補。紅軍也將中場哈維艾利洛借至阿士東維拉，而這支今季唯一聯賽「食白果」的球隊繼昨簽入曼聯棄將後衛域陀連迪路夫後，再從「紅魔」借入翼鋒查頓辛祖，紅魔同時將前鋒海倫借到拿玻里，並將翼鋒安東尼馬菲奧斯出售至貝迪斯，據報收益僅2165萬鎊，比起3年前購入價8200萬鎊可謂「蝕大本」。另紅魔斥資1820萬鎊轉會費另加浮動條款，買入安特衛普的比利時籍門將辛尼拉文斯。

放走冗員的尚有阿仙奴，後衛辛真高、積及基奧柯及翼鋒雷斯尼爾遜分別被借至諾定咸森林、波圖和賓福特；中場森比盧干加法比奧韋拉則一起轉會漢堡。惟「兵工廠」也借入利華古遜守衞軒卡派爾，若表現對辦明年或擲4500萬鎊收購。另隨着門將艾達臣摩拉斯落實轉投費倫巴治，曼城亦宣布與效力巴黎聖日耳門（PSG）的守門員基安盧基當拿隆馬簽約5年，據報轉會費2600萬鎊，而守將文路爾艾簡治則被外借到國際米蘭。另熱刺從PSG借用前鋒高路梅安尼、車路士後衛芝維爾轉投斯特拉斯堡、今季降落英冠的李斯特城有前鋒占美華迪落實加盟克雷莫納。

另據德勤稱，英超今期轉會窗破紀錄豪擲逾30億鎊，進一步鞏固這聯賽的「世界足壇最具競爭力」的地位。事實是次轉會窗總支出，比2023年創下的約24億鎊的要高出約6.5億鎊。

