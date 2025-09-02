網球｜黃澤林獲發外卡主場參戰UTS　下月偕迪文亞羅比夫會師啟德體藝館 (17:59)

UTS將於下月14日起一連兩日在啟德體藝館上演，這次也是賽事首度進軍亞洲，並以香港作為首站，已公布的參賽球手包括世界排名第8、去年UTS倫敦總決賽冠軍的澳洲籍好手迪文亞、排名第15的俄籍星將羅比夫、另一澳洲球手基茲奧斯、捷克籍球手積及文錫、阿根廷籍球手謝倫杜洛及國家隊球手張之臻。首個賽日票價為380至1380元，而決賽日的門票則為480至1580元；兒童、長者及輪椅人士均享九折優惠。門票正於快達票、香港中國旅行社和 Fliggy公開發售。

賽會今除了宣布UTS瓜達拉哈拉站稱王兼巴黎奧運混雙金牌得主的捷克籍球手馬查克將會出戰外，世界排名第173的黃澤林亦破格獲發外卡首度主場出擊，合共8名球手爭奪極具標誌性的宙斯雷霆冠軍獎盃，賽事總獎金高達110萬美元（約858萬港元），冠軍獎金為30.6萬美元（約239萬港元），今站賽果也將影響選手能否晉級今年12月在倫敦舉行的總決賽。

UTS賽事其中之一特色是每名球手皆以綽號出戰，黃澤林選擇「The Chosen Wong」作為稱號，他笑言：「香港網球運動員並不多，而我是首名參加UTS的港人，所以用了『The Chosen One』的諧音，也挺特別的。」他又透露教練曾提出不少富創意的選項，「我記得其中一個是『The Wong Way』。」談到或在賽事中再度對陣美網32強對手羅比夫，黃澤林坦言雖並沒有特別想與他交手，但他認為這是個好機會為香港球迷帶來全新的網球體驗，「UTS有很多新穎又有趣的玩法，例如計時和卡牌機制，對球員和觀眾來說都很有娛樂性」。他又透露在美網期間，他的儲物櫃剛好設在同樣參賽的謝倫杜洛旁邊，兩人因此有機會作出交流。

經過今年美網的精彩表現後，黃澤林這個名字在香港逐漸為人熟悉，他坦言不少藝人朋友盼在主場觀看他的比賽，「我希望月中的台維斯盃世界2組賽事能坐爆維園」。針對網上有評論指現場球迷打氣聲過大，可能影響球員表現，黃澤林則持相反看法，「我喜歡在有很多球迷的環境下比賽。當我感到疲憊時，這些歡呼聲反而能激勵我」。他又回想在紐約8000人場館作賽的情景，當中還聽到廣東話為我打氣仍感動不已。

今日適逢新學年的第2天，3年前已透過「頂尖運動員入學計劃」入讀香港大學工商管理課程的黃澤林，被問到在這段休息期間會否回校上課，他坦言希望把時間留給家人，做一些在外地無法享受的事情，例如品嚐香港美食、與朋友相聚等。他亦不忘向一眾剛開學的學生送上鼓勵道：「希望他們可以繼續努力，找到網球的樂趣。」

提及未來計劃，Coleman又透露完成台維斯盃後，預計將開始亞洲賽季，包括率先到內地參賽，「提議教練過來亞洲一起練習，他亦有心理準備與我留在這裹2至3個月」。

另外，中國香港網球總會今在社交網公布，本月13至14日在維園網球場舉行的台維斯盃香港站鬥烏茲別克隊的門票，將於下周一開放登記。由於維園網球主場座位有限，公眾必須預先在此網頁https://www.daviscuphongkong.com登記並獲取二維碼QR Code，方可入場觀賽。

