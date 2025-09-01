明報新聞網
即時體育

英超｜利物浦挫阿仙奴成唯一全勝之師　史諾讚贏在麾下實踐「米高佐敦名言」　維拉簽曼聯棄將連迪路夫 (22:17)

利物浦今晨（1日）藉再次串演右閘的蘇保斯拉爾末段射入絕妙罰球，在英超主場以1：0險勝或是今季最大勁敵的阿仙奴，並成唯一3戰全勝之師。「紅軍」主帥史諾賽後歸功麾下實踐了NBA名宿米高佐敦那句『更加努力，更加幸運』的名言。

英超衛冕之師利物浦與上季亞軍阿仙奴賽前同是兩連捷，勝出一方將可升上榜首。「紅軍」這仗由穆罕默德沙拿、加普、新兵科利安華迪斯及伊基迪基聯袂攻堅，並續鬧右閘荒，於是再度將中場蘇保斯拉爾拉後鎮守右後防；「兵工廠」則續以新援基奧基尼斯任箭頭，輔以另一新兵馬度基及左翼加比爾馬天尼利強攻。

阿仙奴中堅威廉沙列巴甫開賽5分鐘便因足踝受傷退下火線。13分鐘，剛獲紅軍續約的加普禁區頂勁射不中目標，其後馬度基兩次命射不果，令兩軍上半場互無紀錄結束。下半場接戰至70分鐘，阿仙奴首遣回巢新兵鋒將伊比爾治伊斯落場，紅軍則在9分鐘後調入費達歷高基艾沙加強攻力。83分鐘，蘇保斯拉爾離門32碼主射罰球中內柱彈入，並終助紅軍以1球勝出，也打破阿仙奴今季聯賽不敗之身。

紅軍主帥史諾說：「這是開季以來最難踢的一仗。由於阿仙奴上季已表現出色，今夏也增兵圖強，故此這場勝仗已為我軍帶來非常正面的信息。」他又強調此役贏在麾下全場努力不懈，「都是米高佐敦（NBA名宿）那句『更加努力，更加幸運』名言。我們總會從勤奮中找到機會」。蘇保斯拉爾則強調由於阿仙奴門將大衛拉耶把關技術極優秀，所以主射罰球時必須「攞到盡」，他同時表示阿歷山大阿諾特轉會皇家馬德里，令他獲得主射罰球的機會。

此外，由阿仙奴前帥艾馬利領軍的阿士東維拉主場以0：3慘負水晶宮，成為迄今唯一「食白果」球隊，賽後3戰續得1分，而維拉其後簽入約滿曼聯以自由身加盟的守將域陀連迪路夫。另前晚作客以1：2反負白禮頓的曼城禍不單行，新兵鋒將卓基證實觸傷大腿需休戰兩個，並因此無緣本月初兩場世界盃外圍賽，而「高盧雄雞」主帥迪甘斯隨即首次召入伊基迪基備戰。

