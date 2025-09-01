明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

德甲｜利華古遜炒坦夏格　結束62天執教　4日內3前魔帥下台 (19:10)

繼上周五摩連奴及蘇斯克查分別被土超球隊費倫巴治及比錫達斯解僱後，今日（1日）再有前曼聯主帥下台，前屆德甲冠軍利華古遜宣布，辭退5月始簽約的55歲荷蘭籍教練坦夏格。

利華古遜今夏有功勳主帥沙比阿朗素轉教西甲豪門皇家馬德里，會方於5月時與在去年被曼聯辭退的坦夏格簽約兩年，球會今夏在不少主力包括科利安華迪斯、謝利美費林邦及格列沙加等離隊下令開季成績欠佳，在德甲首戰主場不敵賀芬咸後，上輪則作客被雲達不來梅逼和3：3，開季兩輪不勝；球會今在官網宣布與坦夏格分道揚鑣，而坦夏格在7月1日履新到今日下台僅歷時62日，會方同時表示訓練將由助教們共同帶領。

利華古遜常務董事西蒙羅夫斯說：「沒有人希望行這一步，但過去數周的情况顯示，這樣的配置對打造一支新球隊是不可行的。」「藥廠」的總裁費蘭度卡路則說：「季初解僱教練令人痛苦，但我們認為這有必要。」另球會昨宣布由摩納簽下20歲摩洛哥籍翼鋒艾利斯薩希亞。

其他報道：

美墨聯賽盃｜邁阿密慘敗失冠與海灣者爆衝突　蘇亞雷斯疑吐口水恐被秋後算帳　孫興慜主場「地標」反負

足球盛事｜傳奇版「雙紅會」10．18落戶啟德　謝拉特里奧費迪南領銜訪港　票價最貴不過千元

泰王盃｜港足啟程赴泰備戰　葉鴻輝視之磨合良機　首戰惡鬥伊拉克仍望爭勝

網球︱黃澤林美網寫歷史後與父母返港　添信心想贏大滿貫　感謝港人捱夜支持

相關字詞﹕德甲 利華古遜 坦夏格 曼聯 蘇斯克查 摩連奴 編輯推介 體育

上 / 下一篇新聞