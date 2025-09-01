德甲｜利華古遜炒坦夏格　結束62天執教　4日內3前魔帥下台 (19:10)

利華古遜今夏有功勳主帥沙比阿朗素轉教西甲豪門皇家馬德里，會方於5月時與在去年被曼聯辭退的坦夏格簽約兩年，球會今夏在不少主力包括科利安華迪斯、謝利美費林邦及格列沙加等離隊下令開季成績欠佳，在德甲首戰主場不敵賀芬咸後，上輪則作客被雲達不來梅逼和3：3，開季兩輪不勝；球會今在官網宣布與坦夏格分道揚鑣，而坦夏格在7月1日履新到今日下台僅歷時62日，會方同時表示訓練將由助教們共同帶領。

利華古遜常務董事西蒙羅夫斯說：「沒有人希望行這一步，但過去數周的情况顯示，這樣的配置對打造一支新球隊是不可行的。」「藥廠」的總裁費蘭度卡路則說：「季初解僱教練令人痛苦，但我們認為這有必要。」另球會昨宣布由摩納簽下20歲摩洛哥籍翼鋒艾利斯薩希亞。

