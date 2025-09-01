明報新聞網
即時體育

美墨聯賽盃｜邁阿密慘敗失冠與海灣者爆衝突　蘇亞雷斯疑吐口水恐被秋後算帳　孫興慜主場「地標」反負 (18:35)

美職球隊國際邁阿密今早（1日）在西雅圖舉行的美墨聯賽盃決賽，以0：3大敗予佔主場之利的另一美職代表西雅圖海灣者，失落錦標。惟賽後引發兩隊職球員推撞、爭執和衝突，其間38歲前鋒蘇亞雷斯疑向對手教練團成員吐口水，恐被秋後算帳。

作為前屆冠軍的國際邁阿密，這仗雖有38歲阿根廷球王美斯、同胞中場迪保羅及烏拉圭籍名將蘇亞雷斯等擔正，但踢足全場的美斯交出全場最多的5次射門，卻始終未能化為入球，西雅圖海灣者最終以3：0完勝首次稱王。賽後場面一度緊張，過去曾因咬人事件遭禁賽的蘇亞雷斯及西班牙中場布斯基斯與對手爆發衝突，前者期間更疑似向對方教練團成員「放飛劍」。

針對這場混亂收場，西雅圖主帥舒密沙（Brian Schmetzer）賽後說：「遺憾的是，這場衝突可能會模糊大家對己隊精彩表現的焦點。對手顯然感到沮喪，這才導致場上出現了一些本不該發生的事情。」同日季軍戰也演美職「內訌」，結果洛杉磯銀河以2：1險勝奧蘭多城。

另邊廂，FC洛杉磯於美職迎來韓國隊前鋒孫興慜主場「地標戰」，而隊友丹尼斯布安加亦在15分鐘先開紀錄，但被聖地亞哥FC藉翼鋒夏榮羅辛奴及安達斯戴耶分別於第33及66分鐘建功，終以1：2反負，賽後以26戰得41分排西岸第5位，聖地亞哥FC則以29戰56分穩居西岸榜首。

