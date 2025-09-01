足球盛事｜傳奇版「雙紅會」10．18落戶啟德　謝拉特里奧費迪南領銜訪港　票價最貴不過千元 (14:29)

香港今年10月再迎足球盛事。利物浦名宿謝拉特和曼聯名宿里奧費迪南將分別率領兩支傳奇球星隊，10月18日在啟德主場館晚上合演「雙紅會：謝拉特、費迪南邀請賽」。主辦機構今（1日）公布票價由399至999元不等，當中近2萬張門票低於500元公開發售，售票詳情則稍後公布。

這次傳奇球星版「雙紅會」為Pulse旗下的足球項目，並獲中國香港足球總會作為支持機構。賽事兩名「主角」謝拉特和里奧費迪南對香港並不陌生，45歲利物浦前隊長謝拉特於2003及2007年曾隨「紅軍」訪港獻技，主辦方指他將攜同2005年歐聯決賽炮製「伊斯坦布爾奇蹟」的隊友來港；46歲的里奧費迪南也在2005及2013年隨曼聯在香港大球場踢表演賽，而他將會率先抵港，出席周三起一連兩日在香港亞洲國際博覽館舉行的世界足球峰會香港站。

主辦方公布票價安排，門票分為399元、499元、球迷區899元及999元，並強調近2萬張門票低於500元公開發售，形容票價「親民」讓球迷輕鬆入場一睹球星風采。門票售票詳情將於稍後公布，最新資訊將可留意官方社交網專頁「Red on Red 2025」。

本港今夏獲多項足球盛事落戶，5月底先有曼聯在香港大球場友賽港足，7月底啟德主場館舉行兩場「香港足球盛會」，分別上演利物浦對AC米蘭和阿仙奴對熱刺兩場季前熱身賽。上月中沙特超級盃亦首次移師香港大球場，參賽球隊包括葡萄牙隊球星基斯坦奴朗拿度（C朗）效力的艾納斯、前金球獎得主賓施馬所屬的伊蒂哈德等。