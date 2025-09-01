泰王盃｜港足啟程赴泰備戰　葉鴻輝視之磨合良機　首戰惡鬥伊拉克仍望爭勝 (10:36)

泰國足總從1968年起每年舉辦泰王盃足球賽，冠軍球隊會從泰王手中接過獎盃。港足這次與伊拉克和斐濟隊獲邀跟東道主泰國隊參賽，已替港足在國際A級賽上陣109次的東方門將葉鴻輝稱心態跟以往出戰友賽一樣，希望藉與伊拉克和泰國等強隊交手鍛煉，「有多一些類似的邀請賽肯定是好事，泰王盃也有很多年歷史。不論友賽、邀請賽，都是一個機會讓球隊所有人磨合，準備下月比賽」。

港足周四下午5時首戰惡鬥伊拉克隊，曾隨港足在2022年世界盃外圍賽跟伊拉克隊兩度交鋒的葉鴻輝強調「每次出去比賽都希望贏波」，稱印象中對手如一般中東球隊一樣速率高，並多用邊路進攻，「不過已相隔一段時間，要開會分析後再待教練部署」。他又相信經歷7月東亞盃惡鬥中日韓的洗禮，有助港足應對強隊來襲。

效力中甲延邊龍鼎的中堅勞烈斯，擺脫傷患後相隔一年重返大港腳決選，為此高興的說：「這是我今年設定的目標之一。」他提到自6月底加盟新球會後從未缺席任何比賽，身體狀態完全就緒，「每次為港足上陣都會給盡100%，希望我的表現能幫助取得好成績」。6月無緣參與港足啟德主場館首戰的他，亦表達到該場地出賽的期待，「我還未到過啟德觀摩，期望第一次造訪就是登場之時」。