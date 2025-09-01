明報新聞網
即時體育

網球︱黃澤林美網寫歷史後與父母返港　添信心想贏大滿貫　感謝港人捱夜支持 (09:25)

香港網球手黃澤林（Coleman）日前在美國網球公開賽第3圈（32強）止步，寫下港將大滿貫公開賽年代男單最佳成績。這名21歲男單首席球手今晨（1日）約5時30分與父母一同返港，獲中國香港網球總會專程接機及送花，並吸引大批傳媒到場採訪。

黃澤林日前在美網第3圈與世界排名第15名的俄籍名將羅比夫激戰3小時10分鐘，終以盤數2：3落敗，與16強擦身而過。他抵港後接受香港傳媒訪問，對美網打入32強及完成參與大滿貫的目標喜出望外，「由外圍賽第一圈打到最後贏了5場比賽，其實每場都有機會輸、每場都很緊張，所以好開心可以去到這一步。今次在很多香港人支持的氣氛下比賽，這是我打網球最開心的事」。他稱對羅比夫一戰視為很好一課累積經驗，從中學習分配體力和戰術，期望下次做得更好，「第一次打大滿貫所有事都好新，打過5盤又打了這麼多場比賽，所有氣氛都是不同。球場最後幾乎坐滿，7000多人睇住我最後一盤。我一開始打波就是為在咁大的舞台享受比賽，去到第4盤我已經同團隊講好累，一路堅持住，點之迫到第5盤，這是好特別和好好的經驗」。他談及在更衣室附近就是祖高域及卡路士艾卡拉斯等名將，「平時電視看到的球手，我以為會距離好遠，其實唔打落去唔知差幾遠」。

黃澤林稱現在離其打入世界排名前100名的目標愈來愈近，有信心可做到，「今次贏到兩個頭100名的球手，與世界第15名球手打到5盤，知道自己實力去到邊，要相信自己」。他稱終極目標是贏得大滿貫，「今次入到32強當然開心，證明一直有努力，努力無白費，這是好大肯定。我都無諗過去到32強，家人常說波係圓的，未落到場唔搏盡，唔會知道和對手差幾多」。

談到父母入場，Coleman稱希望與家人分享參與美網32強的「第一次」，「尤其首次在Grandstand體育場比賽，對我剛開始職業生涯是好緊要和好大的一件事，對於父母來說都好特別」。他亦高興有不少球迷專程到紐約入場支持，不忘感謝港人凌晨捱夜看比賽，「雖然我知香港人夜訓，但無諗過咁多人支持，見到好多人話去到5點都一路睇，我都好感動。我是香港其中一個運動員，其他不同運動員都需要大家支持，如劍擊有非常好的成績。希望大家鍾意網球更加享受睇波，尤其我經常出外比賽，過去不是很多球迷可入場看我比賽，所以每句加油每句訊息都很重要，今次好多不同支持我的說話，我全部都收到哂」。

Coleman稱回港後想休息一下，所以當知道有早航班便提出想盡快返港，「上次回港都是溫布頓網球賽之後，而且這6場美網感覺好漫長，所以我都想回來休息一下，再備戰下一場比賽。最掛住香港的食物，和朋友可以不用諗網球一起睇演唱會」。他將於本月12至14日在維園網球場出戰台維斯盃，稱信心一定有，「作為香港第一球手，絕對希望我參賽就贏到，單打、雙打都希望做得好。我知道隊友一直備戰中，最緊要大家來支持我們」。他稱香港不乏出色網球手，「可能好多家長覺得，要打網球就是去一間好的大學，我想告訴給大家聽，其實香港人都可以做到職業網球手」。

黃澤林父親黃悅明是聖公會奉基小學校長，他表示兒子的水平得到突破後，期待未來於更多大型比賽再有好表現，「每個小朋友都有不同能力，他有那方面需要，我們就給他嘗試。成長有好多變數，最緊要和他一齊。我由他7、8歲開始看他很多比賽，最跨張都是今次，最後一場有近8千觀眾，見到很多場都有觀眾一直支持他，感覺非常強烈，好開心」。

網總會長鄭明哲表示，黃澤林打入美網第3圈是「歷史時刻」，「香港網球產業化後，今次是香港首個球手打入第3圈，打入正賽其實已屬世界頭100名選手，黃澤林今次由外圍賽一路打上去是好重要的成就，他不但有天分而且十分勤力」。他亦感謝港府和香港體育學院的支持，「做精英運動員並不容易，做比賽產業化、精英化過程中，其實需要8至10年時間才知道有效果，現在睇到資源投放是有效果」。

相關字詞﹕體育 編輯推介 黃澤林 羅比夫 美網 返港 父親 中國香港網球總會 黃悅明

