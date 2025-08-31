籃球｜37歲林書豪宣布退役　稱「這輩子最難的決定」 (20:50)

37歲的前NBA華裔球星林書豪，今（31日）在其社交媒體帳號宣布退役，結束15年的職業籃球員生涯。他在帖文中稱「（決定退役）仍然是我這輩子最難的決定」，但也明白已達「是時候講再見」的時刻，並致感謝多年相隨相伴的球迷。
林書豪2010年在哈佛大學畢業後，隨即投身NBA賽場加盟金州勇士，2011年轉投紐約人，翌年2月因球隊多名控衛受傷，得以擔任正選控球後衛，結果不單成為NBA史上首名頭5場賽事交出最少20分及7次助攻的NBA球員，更帶領紐約人常規賽取得七連勝，順利打入季後賽，而美媒當時特意以「林瘋」（Linsanity）一詞來形容他的迅速崛起，且被《時代雜誌》列為2012年百大最具影響力人物。
他其後也曾效力侯斯頓火箭、洛杉磯湖人、夏洛特黃蜂、布魯克林籃網、亞特蘭大鷹隊及多倫多速龍等，其中曾代表速龍在2019年NBA總決賽擊敗金州勇士的第3戰後備上陣，乃第2個曾在總決賽披甲，以及首名贏得NBA總冠軍戒指的亞裔美籍球員。他同年離開轉戰中國男子籃球職業聯賽（CBA），曾效力北京首鋼及廣州龍獅，前年加盟台灣職業籃球聯盟，並在今年助新北國王隊贏得總冠軍。
其他報道：
網球｜黃澤林美網激戰逾3小時僅負羅比夫盤數2：3 與16強擦身而過
泰王盃｜港足決選點兵23人出征 勞烈斯相隔一年獲召 茹子楠孫銘謙落選
相關字詞﹕籃球 林書豪 退役 金州勇士 紐約人 林瘋 時代雜誌 多倫多速龍 總冠軍 北京首鋼 廣州龍獅 台灣職業籃球聯盟 新北國王 體育 編輯推介